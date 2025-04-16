Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Старые привычки теперь вне закона: 10 ПДД-новинок, которые могут дорого обойтись
Певица Слава призвала Петросяна бросить Брухунову и жениться на ней
Глава Приднестровья озвучил серьёзные проблемы с газоснабжением: подробности и прогнозы
Гречка станет золотой и божественно вкусной: добавьте эту специю за 5 минут до готовности
Пассажир застрял в туалете самолёта: FAA предлагает заменить замки на 2,6 тыс. Boeing 737
Секреты дельфиньей речи: новая модель ИИ DolphinGemma готова к экспериментам
Эти свадебные причёски выдержат всё — от слёз до танцев до утра
Стоит ли оставлять наружное освещение включенным на всю ночь? Разбираемся во всех тонкостях
Утренний ритуал, который спасает от отёков и улучшает кровоток

Тело мечты — дома: три обертывания, которые работают без спортзала

1:47
Моя семья » Красота и стиль

Современный уход за телом всё чаще вдохновляется натуральными компонентами. Обёртывания, которые ещё недавно считались спа-роскошью, сегодня доступны для домашнего применения. Но какие из них действительно в тренде и дают эффект? Разбираем самые популярные — от водорослей до шоколада и глины.

Уход за телом
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Уход за телом

Водорослевые обёртывания: детокс и минеральная подпитка

Морские водоросли — абсолютный хит последних лет. Их любят в косметологии за богатый состав: йод, магний, кальций, витамины группы B. Обёртывания с ламинарией активно выводят токсины, уменьшают отёки и придают коже упругость. Особенно эффективны они в антицеллюлитных программах и для подтяжки кожи после похудения.

Шоколадные обёртывания: удовольствие с пользой

Какао-масло и шоколад не только поднимают настроение, но и великолепно питают кожу. Такие процедуры обладают антиоксидантным действием, улучшают микроциркуляцию, делают кожу бархатистой. Шоколадные обёртывания — настоящий must-have для сухой и уставшей кожи, особенно в холодный сезон.

Глиняные обёртывания: очищение и матовость

Белая, голубая, зелёная глина — каждая имеет свои свойства. В обёртываниях глина действует как абсорбент: она очищает поры, снимает воспаления, сужает поры и выравнивает текстуру кожи. Такой вариант идеален для жирной кожи и в борьбе с несовершенствами на теле.

Выбирайте состав в зависимости от своих целей: питание, детокс или очищение. Главное — регулярность и удовольствие от процесса.

Уточнения

Во́доросли — гетерогенная экологическая группа преимущественно фотоавтотрофных одноклеточных, колониальных или многоклеточных организмов, обитающих, как правило, в водной среде, в систематическом отношении представляющая собой совокупность многих отделов.

Гли́на — тонкодисперсная осадочная горная порода, плотная в сухом состоянии, пластичная при увлажнении.

Шокола́д — кондитерское изделие на основе масла какао, являющегося продуктом переработки какао-бобов — семян шоколадного дерева, богатых теобромином и кофеином.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Сейчас читают
Немецкие ракеты: стал известен ответ России на передачу ФРГ ракет ВСУ
Военные новости
Немецкие ракеты: стал известен ответ России на передачу ФРГ ракет ВСУ
Завтрак, от которого не полнеют: просто, сытно и без калорийных ловушек
Красота и стиль
Завтрак, от которого не полнеют: просто, сытно и без калорийных ловушек Аудио 
Купил шины — остался без них: новая схема весеннего развода
Авто
Купил шины — остался без них: новая схема весеннего развода Аудио 
Популярное
Купил шины — остался без них: новая схема весеннего развода

Хочешь сэкономить на шинах? Осторожно — вместо выгодной покупки можешь получить пустой кошелёк. Как не попасться на уловки интернет-аферистов?

Купил шины — остался без них: новая схема весеннего развода
Необычный салат с плавленым сыром — почему он такой вкусный
Необычный салат с плавленым сыром — почему он такой вкусный
Белокрылка сбежит с вашего участка: нужен всего один овощ
Зелёные красавцы на грани: 6 весенних ошибок, которые превращают туи в солому
Ту-144 vs Concorde: чем удивил мир первый советский пассажирский суперсамолёт Дмитрий Плотников Мария Шукшина: Сегодня в кино нет цензуры в первую очередь для греха Анжела Якубовская Возвращение поставок трубопроводного газа в ЕС рискованно для России Любовь Степушова
Эти аптечные средства заставят вашу кожу сиять — лучшие находки по доступной цене
В два раза больше помидоров: формируем томаты по-настоящему эффективно
Её выбрасывают миллионы — а она способна оживить любой сад
Её выбрасывают миллионы — а она способна оживить любой сад
Последние материалы
Глава Приднестровья озвучил серьёзные проблемы с газоснабжением: подробности и прогнозы
Гречка станет золотой и божественно вкусной: добавьте эту специю за 5 минут до готовности
Пассажир застрял в туалете самолёта: FAA предлагает заменить замки на 2,6 тыс. Boeing 737
Секреты дельфиньей речи: новая модель ИИ DolphinGemma готова к экспериментам
Эти свадебные причёски выдержат всё — от слёз до танцев до утра
Стоит ли оставлять наружное освещение включенным на всю ночь? Разбираемся во всех тонкостях
Утренний ритуал, который спасает от отёков и улучшает кровоток
Тресковый мутант в пресной воде: кто такой налим и чем он опасен
Сливочный, но не тяжёлый: крем, который ешь ложкой без угрызений
Быстрый рост чеснока: удобрения после ночных заморозков
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.