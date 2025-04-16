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Расширенные поры больше не проблема — вот как их сузить

2:04
Моя семья » Красота и стиль

Расширенные поры — частый спутник жирной и комбинированной кожи. Они проявляются в Т-зоне, вызывают блеск и могут стать причиной высыпаний. Но при правильном подходе поры можно не только визуально уменьшить, но и реально сузить. Разбираемся вместе с экспертом, как это сделать грамотно и без вреда для кожи.

Умывание
Фото: freepik.com by pvproductions, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Умывание

Почему поры расширяются

Главная причина — избыток кожного сала. Он может быть вызван:

  • нарушением обмена веществ;

  • гормональными сбоями (например, из-за повышенного тестостерона);

  • возрастными изменениями и снижением уровня эстрогена;

  • использованием жирных кремов с липидовосполняющими компонентами.

Чем активнее работают сальные железы, тем сильнее расширяются поры.

Что точно не поможет

Ледяная вода может дать кратковременный эффект стягивания, но глубоко проблему не решает. А вот горячая — наоборот, может только усилить жирность. Идеальный вариант — умывание водой комнатной температуры с использованием деликатных очищающих средств.

Какие компоненты реально работают

Выбирай лёгкие флюиды или гели с активными веществами:

  • Цинк — регулирует выработку кожного сала;

  • Гамамелис — сужает поры;

  • Сапонин — растительный компонент с очищающим и вяжущим эффектом;

  • Экстракты ромашки, шалфея, лопуха, гвоздики — успокаивают и улучшают микроциркуляцию;

  • Масла календулы, мяты, герани — антисептический и матирующий эффект.

Эти компоненты укрепляют естественный защитный барьер кожи и борются с жирностью без пересушивания.

А как быть с макияжем

Не стоит бояться тонального крема — просто выбирай плотные, но нежирные формулы. Идеально подойдут средства с минеральными компонентами: они матируют и впитывают излишки себума, а также не забивают поры. Пудру лучше брать рассыпчатую — она легче и не утяжеляет макияж, в отличие от компактной.

Уточнения

Лицо́ — передняя часть головы человека, верхняя граница проходит по верхнеглазничному краю, внизу — по углам и нижнему краю нижней челюсти, по бокам — края ветвей нижней челюсти и основанием ушных раковин.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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