Расширенные поры больше не проблема — вот как их сузить

Расширенные поры — частый спутник жирной и комбинированной кожи. Они проявляются в Т-зоне, вызывают блеск и могут стать причиной высыпаний. Но при правильном подходе поры можно не только визуально уменьшить, но и реально сузить. Разбираемся вместе с экспертом, как это сделать грамотно и без вреда для кожи.
Главная причина — избыток кожного сала. Он может быть вызван:
нарушением обмена веществ;
гормональными сбоями (например, из-за повышенного тестостерона);
возрастными изменениями и снижением уровня эстрогена;
использованием жирных кремов с липидовосполняющими компонентами.
Чем активнее работают сальные железы, тем сильнее расширяются поры.
Ледяная вода может дать кратковременный эффект стягивания, но глубоко проблему не решает. А вот горячая — наоборот, может только усилить жирность. Идеальный вариант — умывание водой комнатной температуры с использованием деликатных очищающих средств.
Выбирай лёгкие флюиды или гели с активными веществами:
Цинк — регулирует выработку кожного сала;
Гамамелис — сужает поры;
Сапонин — растительный компонент с очищающим и вяжущим эффектом;
Экстракты ромашки, шалфея, лопуха, гвоздики — успокаивают и улучшают микроциркуляцию;
Масла календулы, мяты, герани — антисептический и матирующий эффект.
Эти компоненты укрепляют естественный защитный барьер кожи и борются с жирностью без пересушивания.
Не стоит бояться тонального крема — просто выбирай плотные, но нежирные формулы. Идеально подойдут средства с минеральными компонентами: они матируют и впитывают излишки себума, а также не забивают поры. Пудру лучше брать рассыпчатую — она легче и не утяжеляет макияж, в отличие от компактной.
Лицо́ — передняя часть головы человека, верхняя граница проходит по верхнеглазничному краю, внизу — по углам и нижнему краю нижней челюсти, по бокам — края ветвей нижней челюсти и основанием ушных раковин.
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