Расширенные поры больше не проблема — вот как их сузить

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Расширенные поры — частый спутник жирной и комбинированной кожи. Они проявляются в Т-зоне, вызывают блеск и могут стать причиной высыпаний. Но при правильном подходе поры можно не только визуально уменьшить, но и реально сузить. Разбираемся вместе с экспертом, как это сделать грамотно и без вреда для кожи.

Фото: freepik.com by pvproductions, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Умывание

Почему поры расширяются

Главная причина — избыток кожного сала. Он может быть вызван:

нарушением обмена веществ;

гормональными сбоями (например, из-за повышенного тестостерона);

возрастными изменениями и снижением уровня эстрогена;

использованием жирных кремов с липидовосполняющими компонентами.

Чем активнее работают сальные железы, тем сильнее расширяются поры.

Что точно не поможет

Ледяная вода может дать кратковременный эффект стягивания, но глубоко проблему не решает. А вот горячая — наоборот, может только усилить жирность. Идеальный вариант — умывание водой комнатной температуры с использованием деликатных очищающих средств.

Какие компоненты реально работают

Выбирай лёгкие флюиды или гели с активными веществами:

Цинк — регулирует выработку кожного сала;

Гамамелис — сужает поры;

Сапонин — растительный компонент с очищающим и вяжущим эффектом;

Экстракты ромашки, шалфея, лопуха, гвоздики — успокаивают и улучшают микроциркуляцию;

Масла календулы, мяты, герани — антисептический и матирующий эффект.

Эти компоненты укрепляют естественный защитный барьер кожи и борются с жирностью без пересушивания.

А как быть с макияжем

Не стоит бояться тонального крема — просто выбирай плотные, но нежирные формулы. Идеально подойдут средства с минеральными компонентами: они матируют и впитывают излишки себума, а также не забивают поры. Пудру лучше брать рассыпчатую — она легче и не утяжеляет макияж, в отличие от компактной.

Уточнения

Лицо́ — передняя часть головы человека, верхняя граница проходит по верхнеглазничному краю, внизу — по углам и нижнему краю нижней челюсти, по бокам — края ветвей нижней челюсти и основанием ушных раковин.



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