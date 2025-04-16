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До лета осталось мало времени: как быстро привести себя в форму

2:45
Моя семья » Красота и стиль

До лета остались считаные недели — и если тебе хочется встретить его в лёгком теле и хорошем настроении, не стоит истязать себя диетами или изнурительными тренировками. Всё гораздо проще: стройность начинается с заботы о себе. Вот 6 шагов, которые помогут включиться в процесс и не сорваться на полпути.

Талия
Фото: flickr.com by Charlotte Astrid, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Талия

1. Двигайся в удовольствие

Хочешь подтянутое тело — добавь активности. Но не той, от которой хочется упасть в обморок, а той, что вдохновляет. Танцы, йога, плавание, пилон, теннис, бокс — выбирай по душе. Даже умеренные, но регулярные нагрузки улучшают фигуру и настроение, снижают уровень кортизола и запускают выработку дофамина. А с ним — и тяга к еде становится меньше, и энергии больше.

2. Питайся осознанно

Забудь про запреты. Просто пересмотри рацион и сократи калорийность мягко, без жёстких ограничений. Если хочется "вредного" — ешь, но с наслаждением и не каждый день. Полюби полезное: боулы, овощные супы, салаты — среди них точно найдётся что-то вкусное именно тебе. Главное — чувствовать выбор, а не диету.

3. Снизь стресс

Хронический стресс — лучший друг лишнего веса. Он не только сбивает гормональный фон, но и вызывает эмоциональный голод. Чтобы с этим справиться, важно включить в день хотя бы немного отдыха: прогулки, тёплые ванны, медитации, всё, что восстанавливает ресурсы. Прислушивайся к себе — ты ешь потому что голодна, или чтобы заесть тревогу?

4. Спи не меньше 7-8 часов

Недосып = повышенный аппетит. Восстанавливай режим: ложись и вставай в одно и то же время, уменьши вечерние экраны, попробуй добавить физическую активность днём и ритуалы расслабления вечером. Иногда сон — это и есть твоя лучшая диета.

5. Обертывания с эффектом

Бандажное обертывание — не просто уход, а целая перезагрузка: расслабляет, улучшает тонус кожи, уменьшает отёки и визуально убирает сантиметры. Составы в бинтах работают как лимфодренаж, а приятная температура расслабляет мышцы. Плюс — это еще и способ побыть наедине с собой.

6. LPG-массаж — стройность по графику

Если хочется заметного эффекта, подключи курс процедур LPG. Аппарат воздействует вакуумом и роликами, разбивая жировые отложения и ускоряя обмен веществ. Уже через несколько сеансов уменьшаются объёмы, а тело становится рельефнее.

Уточнения

Ле́то — одно из четырёх времён года, между весной и осенью, характеризующееся наиболее высокой температурой окружающей среды.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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