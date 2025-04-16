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Прыщи на спине и сухая шея? Уход, о котором забывают все

2:43
Моя семья » Красота и стиль

Можешь идеально ухаживать за лицом — но всё испортят прыщи на спине, сухая шея или шелушение ушей. Эти "невидимые" зоны тоже требуют внимания. Вот инструкция по уходу — от головы до пят.

Женщина
Фото: Designed by Freepik by cookie-studio is licensed under Public domian
Женщина

Голова: шампунь — не волшебник

Если беспокоят перхоть, выпадение или сухость кожи головы, начни с пилинга или мягкого скраба. Но лучше всё же к трихологу: перхоть не всегда решается шампунем, а за выпадением волос может скрываться дефицит железа или гормональный сбой. Лечение подбирается индивидуально.

Уши: минимум движений — максимум пользы

Моешь голову — заодно очищаешь и уши. В остальные дни протирай ушную раковину мицеллярной водой. Палочки не нужны: они скорее навредят, чем помогут. После — лёгкий крем, тот же, что для тела. Главное — не перегружать текстуру.

Шея: крем по расписанию

Кожа здесь тоньше, стареет быстрее. Специальный крем не обязателен — подойдёт лифтинг-средство для лица. Не забудь, что шея начинается от линии челюсти, а заканчивается — двумя пальцами ниже ключиц.

Спина: акне — не приговор

Чёрные точки и воспаления на спине? Начни с очищающего геля с антисептиками, салициловой кислотой или цинком. Затем наноси противовоспалительный крем — один раз в день. Вторым слоем можно использовать лечебное средство по назначению дерматолога.

Если есть лишай, причина — не уличные животные, а собственный грибок, который активизируется при потоотделении и трении. Носи хлопковую одежду и используй гели с маслом чайного дерева или розмарина.

Грудь: кремы не увеличат, но поддержат

Увеличения от кремов не жди. А вот упругость и тонус — вполне. Ищи в составе коллаген, водоросли и гиалуронку. Уход за сосками — только если ты кормишь или загораешь топлес. Тогда пригодятся антисептики и SPF.

Интимная зона: мягко и без фанатизма

Гель для душа — мимо. Нужны специальные средства с нейтральным pH. Без скрабов, мочалок и кислот на слизистые. Для борьбы с вросшими волосками подойдут кислотные лосьоны — аккуратно, только по коже.

Ноги: крем от колготок до пят

Если чувствуешь тяжесть — нужен дренажный крем. Антицеллюлитные работают лишь в комплексе с диетой и спортом. А вот кремы с мочевиной реально спасают от натоптышей. И не забудь про SPF — даже на стопы!

Уточнения

Акне́ (от др.-греч. ἀκμή - остриё, разгар, расцвет), или угри - это длительное воспалительное состояние кожи, возникающее при закупоривании кожным салом волосяного фолликула.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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