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Эти 10 привычек японок избавят от лишнего веса

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Японки будто из другой реальности — они едят рис, не считают калории и выглядят на 20 в 50. В Японии лишь 3,5% людей страдают от лишнего веса. Как им это удаётся? Всё дело в привычках — простых, но последовательных. И вот 10 из них, которые можно взять на заметку уже сегодня.

Женская талия
Фото: freepik by designed by freepik is licensed under фото с freepik
Женская талия

1. Рис вместо хлеба — но без масла и соли

Рис — основа японского рациона. Но в отличие от привычного нам варианта, его не варят с маслом, не солят и даже не жарят. Просто замачивают в воде. Такой способ готовки делает рис лёгким и полезным — не то что роллы в кафе с майонезом и копчёностями.

2. Рыба каждый день

Свежая рыба и морепродукты — обязательная часть рациона. Они богаты йодом и омега-3, поддерживают здоровье сердца и щитовидки. А жирное мясо японки практически не едят.

3. Миниатюрные порции

Бенто-боксы в Японии могут показаться смешными: вроде и поел, а вроде и нет. Но суть в другом — небольшие порции, но часто. Организм не переедает, пища хорошо усваивается.

4. Еда — не фастфуд

Всё жареное японки оставляют ресторанам. Дома — только варка, пар или минимальная термообработка. Это помогает избежать лишнего жира и калорий.

5. Зеленый чай — как вода

Зеленый чай здесь пьют литрами. Он не только очищает организм, но и тормозит старение, выводит лишнюю жидкость. Не сакэ, а именно чай — напиток молодости в Японии.

6. Продукты — только свежие

Полуфабрикаты? Нет, не слышали. Японки готовят здесь и сейчас, не запасаясь едой на неделю вперёд. Сырые овощи, свежая рыба и минимум термической обработки — вот их принцип.

7. Много овощей — но без майонеза

Любимые овощи — дайкон, лук-порей, капуста. Заправки — простейшие. Никаких жирных соусов и майонеза. Именно овощи составляют основу каждого приёма пищи.

8. Соя в каждом блюде

Соус, молоко, тофу — японцы обожают сою. Это идеальный источник растительного белка, при этом низкокалорийный и сытный.

9. Свой взгляд на сладкое

Десерты здесь скромные: моти из риса, немного сладких бобов, лёгкие пирожные. Без сахара, кремов и сливочного масла. Да, европейцу может не хватить "вкуса", но зато — минус на весах.

10. Осознанное отношение к еде

Вдохновлённые дзен-буддизмом, японцы воспринимают еду как часть духовной практики. Они едят медленно, вдумчиво, с уважением к процессу. Это помогает не переедать и чувствовать насыщение вовремя.

Уточнения

Ожире́ние (лат. adipositas — «ожирение» и obesitas — «полнота, тучность, откормленность») — результат формирования чрезмерных жировых отложений, которые могут наносить вред здоровью.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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