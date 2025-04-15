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Примените этот простой трюк для ночного жиросжигания — и будете очень довольны!

1:44
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Представь: ты спишь и… худеешь. Без спорта, без диет, без усилий. Кажется фантастикой? На самом деле — это вполне реальный процесс. Главное — знать одно простое правило, которое запускает метаболизм ещё во сне и избавляет от утренних отёков.

Сон
Фото: freepik.com by gpointstudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Сон

Сон без одежды — больше, чем комфорт

Как показали исследования, проведённые Национальным фондом сна (США), сон без пижам и нижнего белья помогает организму:

  • быстрее засыпать и крепче спать;

  • избавляться от отёчности;

  • ускорять обмен веществ, сжигая больше калорий во сне.

Почему это работает

1. Улучшение кровообращения

Одежда — даже самая мягкая и уютная — может перетягивать тело во сне, особенно в районе талии, бёдер и плеч. Это мешает нормальному току крови, что и приводит к застоям жидкости и отёкам по утрам.

2. Комфортная терморегуляция

Когда ты спишь голышом, тело естественным образом регулирует температуру. Это снижает риск перегрева, улучшает качество сна и стимулирует жиросжигание — ведь организму нужно согревать себя самостоятельно.

3. Ускорение метаболизма

Сон без одежды активирует бурый жир — особую ткань, которая расходует энергию на поддержание тепла. В результате запускается мягкое, но стабильное сжигание калорий.

А если холодно

Никто не говорит, что нужно страдать ради результата. Постели себе уютное одеялом, используй грелку или согревающий матрас. Главное — не душить тело слоями одежды, особенно синтетической или тесной.

Уточнения

Сон (лат. somnus) — периодически возникающее физиологическое состояние, противоположное состоянию бодрствования, характеризующееся пониженной реакцией на окружающий мир, присущее млекопитающим, птицам, рыбам и некоторым другим животным, в том числе насекомым и головоногим моллюскам.

Бу́рая жирова́я ткань — один из двух видов жировой ткани у млекопитающих.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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