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Профилактический ботокс в 25 — бьюти-ход на опережение или пустая трата денег

2:16
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Сегодня всё больше девушек начинают интересоваться инъекциями ботулотоксина уже в 25 лет. В социальных сетях и на бьюти-форумах обсуждают, стоит ли «колоться заранее», чтобы отсрочить старение. Но действительно ли ботокс в таком возрасте работает на профилактику, и что об этом говорят врачи?

Уколы красоты
Фото: Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Уколы красоты

Что делает ботокс и зачем его колют

Ботокс (ботулотоксин типа A) — это препарат, блокирующий нервно-мышечную передачу. Он временно «выключает» мышцы, предотвращая активные мимические движения. Чаще всего его используют для разглаживания лба, области между бровей и «гусиных лапок».

Именно мимические морщины — те, что появляются от улыбки, удивления или хмурого взгляда — и становятся первыми признаками старения. Ботокс расслабляет мышцы и помогает коже дольше оставаться гладкой.

Можно ли колоть ботокс в 25 лет?

По мнению большинства косметологов, профилактические инъекции ботокса в 25 лет возможны, но только по показаниям. То есть не потому, что «все делают», а если у девушки действительно активная мимика и уже появляются первые морщинки, которые не исчезают даже в состоянии покоя.

Важно: ботокс не предотвращает старение, а лишь замедляет формирование мимических заломов. Уколы в слишком юном возрасте без необходимости могут привести к мышечной атрофии и нарушению естественной мимики.

Что советуют специалисты

Косметологи рекомендуют не спешить с уколами. До 30 лет — основной акцент должен быть на правильном уходе: защита от солнца, увлажнение, регулярные пилинги, массаж лица и ретинол. Если всё же решено попробовать ботокс — это должно быть решение после очной консультации со специалистом и осмотра мимики.

Ботокс в 25 — это не панацея и не универсальный рецепт «вечной молодости». Его можно использовать с умом и по показаниям, но важно понимать: поддержание молодости — это система. И инъекции — лишь один из инструментов, а не волшебная палочка.

Уточнения

Препараты ботулотоксина — лекарственные препараты, блокирующие нервно-мышечную передачу.

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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