Пластина, выпрямись: план спасения ногтей, о котором не говорят в салоне

1:47 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Ничего не вдохновляет так, как аккуратные, крепкие и блестящие ногти. Особенно если ты наконец-то решила отказаться от наращивания или готовишься к важному событию, где хочешь блистать до кончиков пальцев.

Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian Женские руки

Секрет в том, что ногти за месяц полностью не отрастут — в среднем они прибавляют всего 3-4 мм за 30 дней. Но вот улучшить их качество за это время более чем реально. Знаменитая мастер маникюра Лиза Кон уверена:

"Значительные изменения можно заметить уже через месяц, если подойти к делу с умом".

1. Масло — твой главный союзник

Самое важное — начать пользоваться маслом для кутикулы. Да, каждый день. Лучше — на ночь. Лиза объясняет:

"Это не про ускоренный рост, а про защиту и питание ногтевого ложа. Здоровые корни — крепкие ногти".

Для большего эффекта можно добавить масло ши. Молекулы этого масла проникают в структуру пластины, а витамины Е и В делают своё дело — восстанавливают, увлажняют и запускают обновление. Об этом говорит не только Лиза — звёздный мастер Мариан Ньюман тоже отмечает силу этого компонента.

2. Укрепляющее средство — не просто лак

Ещё один шаг — использовать специализированные укрепляющие покрытия. Только не путай их с филлерами, которые лишь маскируют проблему. Здесь речь о формулах с кератином, кальцием, гиалуроновой кислотой и витаминами А, С, Е.

"Это не декоративный продукт — это лечение. Такие средства реально восстанавливают ногти, делают их сильнее и толще", — говорит нэйл-мастер Рита Ремарк.

Уточнения

Но́гти [unguis (PNA); ungues (JNA, BNA)] — придатки кожи в виде плотных роговых пластинок (гомолог когтей) на тыльной поверхности концов пальцев верхних и нижних конечностей человека и большинства приматов.



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