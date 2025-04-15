Старые-добрые... некрасивые? Эти кроссовки внезапно стали символом моды

Каждую весну — одно и то же. Мы идём за новыми белыми кроссовками, потому что "они подходят ко всему". Но в 2025-м эта привычка больше не работает: белые пары уходят на паузу. И на их место возвращается то, что мы не носили почти 20 лет.
Весенний хит сезона — кроссовки, вдохновлённые миром автогонок. Те самые "скоростные" силуэты из начала 2000-х снова в моде. Но теперь они появляются в насыщенных цветах: тёмно-синие, ярко-зелёные, сочные красные. Чёрные и белые? Только в бэкграунде.
Новый стиль легко подружится с джинсами, платьем или даже тренчем. А ещё он даст понять: вы точно в теме.
Да, эти кроссовки могут выглядеть странно. Иногда даже "уродливо". Но именно за это их и любят. В мире, где все стремятся к идеальности, мода снова говорит: будь собой, даже если это немного дерзко и неожиданно.
Те самые "бабушкины" модели, от которых мы раньше отмахивались, снова на пике. Если у вас есть пара кроссовок из начала нулевых — доставайте. Если нет — ищите альтернативу. Главное — не бояться цвета и непривычных форм.
Весна 2025 — не про аккуратность. Она про свободу, стиль с характером и кроссовки, которые заявляют о себе с порога.
Мо́да (фр. mode, от лат. modus — мера, образ, способ, правило, предписание) — совокупность привычек, ценностей и вкусов, принятых в определённой среде в определённое время.
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Какапо не летает, не боится людей и пахнет мёдом. Этот тяжёлый попугай уже почти вымер, но теперь его спасают с помощью дронов и науки. И у него есть шанс.