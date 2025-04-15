Старые-добрые... некрасивые? Эти кроссовки внезапно стали символом моды

1:35 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Каждую весну — одно и то же. Мы идём за новыми белыми кроссовками, потому что "они подходят ко всему". Но в 2025-м эта привычка больше не работает: белые пары уходят на паузу. И на их место возвращается то, что мы не носили почти 20 лет.

Фото: Designed be Freepik by freepik is licensed under Public domian Девушка в кроссовках

В центре внимания — спорт и драйв

Весенний хит сезона — кроссовки, вдохновлённые миром автогонок. Те самые "скоростные" силуэты из начала 2000-х снова в моде. Но теперь они появляются в насыщенных цветах: тёмно-синие, ярко-зелёные, сочные красные. Чёрные и белые? Только в бэкграунде.

Новый стиль легко подружится с джинсами, платьем или даже тренчем. А ещё он даст понять: вы точно в теме.

Ностальгия — но с настроением

Да, эти кроссовки могут выглядеть странно. Иногда даже "уродливо". Но именно за это их и любят. В мире, где все стремятся к идеальности, мода снова говорит: будь собой, даже если это немного дерзко и неожиданно.

Готовьтесь удивляться

Те самые "бабушкины" модели, от которых мы раньше отмахивались, снова на пике. Если у вас есть пара кроссовок из начала нулевых — доставайте. Если нет — ищите альтернативу. Главное — не бояться цвета и непривычных форм.

Весна 2025 — не про аккуратность. Она про свободу, стиль с характером и кроссовки, которые заявляют о себе с порога.

Уточнения

Мо́да (фр. mode, от лат. modus — мера, образ, способ, правило, предписание) — совокупность привычек, ценностей и вкусов, принятых в определённой среде в определённое время.



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