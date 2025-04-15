Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Омолодить мозг на 10 лет можно с помощью одного лайфхака с телефоном: измените эту настройку
Простые приёмы, которые превращают дачу в райское место
Таинственный объект за Плутоном: к чему готовятся астрофизики
Бен Аффлек раскрыл, почему боится начинать новые отношения
Ваши почки зовут на помощь, но вы их не слышите: 4 способа это изменить
Нептун, Лисоплащ и другие сигналы Судного дня: УВБ-76 снова заговорила
Память под угрозой: главу евродипломатии обвиняют в неуважении к Великой Победе
Новые роды — новые правила: как гостевые дети испортили статистику
Трамп колеблется, а санкции уже на прицеле: Вашингтон готовит новую волну

Старые-добрые... некрасивые? Эти кроссовки внезапно стали символом моды

1:35
Моя семья » Красота и стиль

Каждую весну — одно и то же. Мы идём за новыми белыми кроссовками, потому что "они подходят ко всему". Но в 2025-м эта привычка больше не работает: белые пары уходят на паузу. И на их место возвращается то, что мы не носили почти 20 лет.

Девушка в кроссовках
Фото: Designed be Freepik by freepik is licensed under Public domian
Девушка в кроссовках

В центре внимания — спорт и драйв

Весенний хит сезона — кроссовки, вдохновлённые миром автогонок. Те самые "скоростные" силуэты из начала 2000-х снова в моде. Но теперь они появляются в насыщенных цветах: тёмно-синие, ярко-зелёные, сочные красные. Чёрные и белые? Только в бэкграунде.

Новый стиль легко подружится с джинсами, платьем или даже тренчем. А ещё он даст понять: вы точно в теме.

Ностальгия — но с настроением

Да, эти кроссовки могут выглядеть странно. Иногда даже "уродливо". Но именно за это их и любят. В мире, где все стремятся к идеальности, мода снова говорит: будь собой, даже если это немного дерзко и неожиданно.

Готовьтесь удивляться

Те самые "бабушкины" модели, от которых мы раньше отмахивались, снова на пике. Если у вас есть пара кроссовок из начала нулевых — доставайте. Если нет — ищите альтернативу. Главное — не бояться цвета и непривычных форм.

Весна 2025 — не про аккуратность. Она про свободу, стиль с характером и кроссовки, которые заявляют о себе с порога.

Уточнения

Мо́да (фр. mode, от лат. modus — мера, образ, способ, правило, предписание) — совокупность привычек, ценностей и вкусов, принятых в определённой среде в определённое время.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Сейчас читают
5 машин, которые идеально подходят водителям старшего возраста
Авто
5 машин, которые идеально подходят водителям старшего возраста Аудио 
Эта находка переворачивает наше представление об окаменелостях: очередная загадка эволюции
Наука и техника
Эта находка переворачивает наше представление об окаменелостях: очередная загадка эволюции Аудио 
Три народных средства, которые уничтожают тлю с первого раза
Садоводство, цветоводство
Три народных средства, которые уничтожают тлю с первого раза Аудио 
Популярное
Он весит больше, чем курица, пахнет сдобой и почти не шевелится — но вы точно его полюбите

Какапо не летает, не боится людей и пахнет мёдом. Этот тяжёлый попугай уже почти вымер, но теперь его спасают с помощью дронов и науки. И у него есть шанс.

Он весит больше, чем курица, пахнет сдобой и почти не шевелится — но вы точно его полюбите
Не давайте змеям шанса: как сделать дачу для них невыносимой
Не давайте змеям шанса: как сделать дачу для них невыносимой
Тихий апокалипсис: как ветрогенераторы создают мёртвые зоны там, где раньше пели птицы
Немецкие ракеты: стал известен ответ России на передачу ФРГ ракет ВСУ
Подготовка кондиционера и салона автомобиля к лету: пошаговая инструкция Дмитрий Плотников Попытка путча в Венгрии 1956 года по сути стала первой фашистской пробой пера после краха Гитлера Сергей Лебедев Roewe D6: почему этот электромобиль стал революцией в мире авто Игорь Буккер
Жареные — пустышки, а сырые — обман: как есть орехи правильно
Россиянка в Швеции была поражена: вот как местные жители сохраняют здоровье без дорогих процедур
Самый тяжёлый паук в мире: кого боятся даже в джунглях
Самый тяжёлый паук в мире: кого боятся даже в джунглях
Последние материалы
Новые роды — новые правила: как гостевые дети испортили статистику
Трамп колеблется, а санкции уже на прицеле: Вашингтон готовит новую волну
Наследник Ан-26 споткнулся на взлёте: туманные перспективы лёгкого транспортника Ил-112В
Добавка в масло, которая может сократить расход и вернуть тягу
4 растения, которые борются с токсинами в квартире
Рецепт куриного рагу, которое хочется есть и на ужин, и на обед
Жизнь за кулисами разума: как выйти за пределы обыденного "я"
Старые-добрые... некрасивые? Эти кроссовки внезапно стали символом моды
Миллиарды евро повисли в воздухе: Евросоюз приостановил тарифы против США
Старые цеха — новая жизнь: АвтоВАЗ запускает малосерийное производство
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.