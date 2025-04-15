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Макияж, который крадёт молодость: одна линия способна добавить 10 лет

2:55
Моя семья » Красота и стиль

Многие женщины продолжают использовать тот же стиль макияжа, который помогал им выглядеть эффектно ещё десятилетия назад. Но с возрастом лицо меняется: кожа теряет упругость, черты смягчаются, веки становятся менее выраженными. Старые приёмы, раньше подчёркивавшие достоинства, теперь начинают работать против внешности.

Макияж
Фото: freepik.com by stockking, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Макияж

Эффект "собачьих глаз": невидимая ошибка

Особенно выражено это в макияже глаз. Чёткие чёрные линии, нанесённые вдоль всего века, акцент на нижнем контуре и тени одного цвета на всём веке — всё это визуально утяжеляет взгляд. Внешние уголки глаз часто "падают" вниз из-за неправильной направленности линий, создавая уставшее, потускневшее выражение лица. Визажисты называют это эффектом "собачьих глаз" — результатом макияжа, который тянет лицо вниз вместо того, чтобы его приподнимать.

Новая техника: легче, мягче, выше

Современный подход к макияжу зрелой кожи строится на противоположных принципах. Нижнее веко должно оставаться практически нетронутым — максимум лёгкая растушёвка во внешнем уголке. Основной акцент смещается на верхнее веко: мягкая линия вдоль роста ресниц, с лёгким подъёмом наружу, без острых концов и направлений вниз.

Цвет подводки — тоже важно. Вместо чёрного — тёмно-серый, коричневый или графитовый. Такие оттенки смотрятся естественнее и визуально не утяжеляют взгляд. Тени стоит выбирать в комбинации: светлый тон — у внутреннего уголка, более тёмный — у внешнего, с плавными переходами без резких границ. Это помогает визуально приподнять глаз и сделать лицо более "собранным".

Главное — не количество, а направление

Макияж зрелой кожи — это не вопрос насыщенности, а вопрос геометрии. Важно не сколько нанесено косметики, а куда направлены линии, как распределены цвета и как они взаимодействуют с естественным тоном кожи. Слишком тёмные или резкие элементы могут не только подчеркнуть морщины, но и сделать черты более уставшими.

Мягкость как стратегия омоложения

Современные визажисты всё чаще используют приёмы, которые придают лицу мягкость: округлые румяные щёки, натуральные губы, минимальное использование тёмных оттенков. Макияж становится не способом "закрасить" возраст, а инструментом, который помогает лицу оставаться открытым, живым и естественным.

Суть не в том, чтобы краситься меньше — а в том, чтобы краситься умнее. Макияж должен подстраиваться под лицо, а не наоборот. Умелые штрихи и правильно расставленные акценты делают больше, чем любая плотность покрытия.

Уточнения

Макия́ж (от фр. maquillage) — искусство оформления лица с помощью декоративной косметики, красок, теней, кремов, а также само такое оформление.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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