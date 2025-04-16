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Прощай, отёки и тусклый цвет лица: баночный массаж, который омолаживает с первого применения

2:20
Моя семья » Красота и стиль

Красота лица — результат не только хорошей косметики, но и правильного ухода, стимулирующего кровообращение и лимфоток. Одним из самых эффективных домашних способов улучшить внешний вид и тонус кожи считается баночный массаж. Он популярен среди звёзд, косметологов и просто женщин, стремящихся к естественному лифтингу без уколов. Расскажем, как и почему баночный массаж действительно работает.

Массаж лица
Фото: flickr.com by Hotel Costa Calero - Talaso & Spa, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Массаж лица

Как действует баночный массаж

Суть процедуры — в создании вакуума, который втягивает кожу внутрь силиконовой или стеклянной банки. Это вызывает приток крови, активизирует лимфодренаж, улучшает обменные процессы в тканях. В результате улучшается цвет лица, подтягивается контур, уменьшается отёчность и тусклость.

Польза баночного массажа для кожи

  • Лифтинг-эффект. Стимуляция выработки коллагена делает кожу более упругой.
  • Очищение и выведение токсинов. Улучшается лимфоотток, кожа становится чище и свежее.
  • Улучшение микроциркуляции. Кровь активно поступает к тканям, доставляя кислород и питательные вещества.
  • Снижение отёков. Особенно заметно после сна или при склонности к задержке жидкости.

Правильная техника: как делать баночный массаж дома

  1. Очистите кожу и нанесите обильно масло или массажный гель.
  2. Используйте мягкие силиконовые банки — они удобны и безопасны.
  3. Перемещайте банку по массажным линиям: от центра лица к ушам, от подбородка вверх, по лбу — к вискам.
  4. Не держите банку на одном месте дольше 1 секунды — это может вызвать синяки.
  5. Длительность — 5–10 минут, не чаще 2–3 раз в неделю.

Противопоказания

Баночный массаж нельзя делать при куперозе, активной стадии акне, повреждениях кожи, онкологии и повышенной ломкости сосудов. Если есть сомнения — проконсультируйтесь с дерматологом.

Баночный массаж — простой, но мощный инструмент в борьбе за упругую и здоровую кожу. Регулярность и правильная техника — ваши главные союзники на пути к сияющему лицу.

Уточнения

Масса́ж — одна из мануальных техник, совокупность приёмов механического и рефлекторного воздействия на ткани и органы в виде растирания, давления, вибрации, проводимых непосредственно на поверхности тела человека как руками, так и специальными аппаратами через воздушную, водную или иную среду с целью достижения лечебного или иного эффекта.

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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