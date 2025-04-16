Прощай, отёки и тусклый цвет лица: баночный массаж, который омолаживает с первого применения

2:20 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Красота лица — результат не только хорошей косметики, но и правильного ухода, стимулирующего кровообращение и лимфоток. Одним из самых эффективных домашних способов улучшить внешний вид и тонус кожи считается баночный массаж. Он популярен среди звёзд, косметологов и просто женщин, стремящихся к естественному лифтингу без уколов. Расскажем, как и почему баночный массаж действительно работает.

Фото: flickr.com by Hotel Costa Calero - Talaso & Spa, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Массаж лица

Как действует баночный массаж

Суть процедуры — в создании вакуума, который втягивает кожу внутрь силиконовой или стеклянной банки. Это вызывает приток крови, активизирует лимфодренаж, улучшает обменные процессы в тканях. В результате улучшается цвет лица, подтягивается контур, уменьшается отёчность и тусклость.

Польза баночного массажа для кожи

Лифтинг-эффект. Стимуляция выработки коллагена делает кожу более упругой.

Стимуляция выработки коллагена делает кожу более упругой. Очищение и выведение токсинов. Улучшается лимфоотток, кожа становится чище и свежее.

Улучшается лимфоотток, кожа становится чище и свежее. Улучшение микроциркуляции. Кровь активно поступает к тканям, доставляя кислород и питательные вещества.

Кровь активно поступает к тканям, доставляя кислород и питательные вещества. Снижение отёков. Особенно заметно после сна или при склонности к задержке жидкости.

Правильная техника: как делать баночный массаж дома

Очистите кожу и нанесите обильно масло или массажный гель. Используйте мягкие силиконовые банки — они удобны и безопасны. Перемещайте банку по массажным линиям: от центра лица к ушам, от подбородка вверх, по лбу — к вискам. Не держите банку на одном месте дольше 1 секунды — это может вызвать синяки. Длительность — 5–10 минут, не чаще 2–3 раз в неделю.

Противопоказания

Баночный массаж нельзя делать при куперозе, активной стадии акне, повреждениях кожи, онкологии и повышенной ломкости сосудов. Если есть сомнения — проконсультируйтесь с дерматологом.

Баночный массаж — простой, но мощный инструмент в борьбе за упругую и здоровую кожу. Регулярность и правильная техника — ваши главные союзники на пути к сияющему лицу.

Уточнения

Масса́ж — одна из мануальных техник, совокупность приёмов механического и рефлекторного воздействия на ткани и органы в виде растирания, давления, вибрации, проводимых непосредственно на поверхности тела человека как руками, так и специальными аппаратами через воздушную, водную или иную среду с целью достижения лечебного или иного эффекта.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.