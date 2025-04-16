Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как похудеть, но сохранить мышечную массу? Эта простая диета творит чудеса
Горох станет мягким за 30 минут: секретный метод, о котором молчат хозяйки
Лоток стоит, а кот гадит за диваном? Вот в чём настоящая причина
Необычные места для посадки кабачков: идеи для рекордного урожая
Он выглядит как танк, но ломается как велосипед: правдивый разбор Haval H9
Водопад на даче без копки и паники: как сделать самому
Эту группу крови не могли объяснить с 70-х: уникальный случай в медицине стал ключом к новому открытию
Гармония цвета в комнате — работает даже без дизайнеров
Снимать наличные нужно с умом! Как 20-40% от дохода могут изменить вашу финансовую жизнь

Эти пять компонентов косметики работают лучше, чем ретинол — и никто о них не знает

2:25
Моя семья » Красота и стиль

Гиалуроновая кислота, ретинол и витамин C давно заняли почётные места в составах косметических средств. Но в тени известных звёзд скрываются не менее мощные активы, которые заслуживают внимания. Эти ингредиенты работают не хуже (а иногда и мягче), но при этом остаются недооценёнными. Давайте узнаем, кто эти скромные герои вашего ухода за кожей.

Женщина наносит крем
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Женщина наносит крем

Бакучиол — растительный ретинол без раздражения

Бакучиол получают из семян растения бабчи. Он обладает антивозрастным действием, стимулирует выработку коллагена, выравнивает тон кожи и уменьшает морщины. Главное преимущество — отсутствие агрессивности: в отличие от ретинола, бакучиол не вызывает шелушения и подходит даже беременным и людям с чувствительной кожей.

Центелла азиатская — зелёный доктор для кожи

Центелла давно используется в азиатской медицине, но только недавно её оценили в уходе. Она ускоряет заживление, снимает воспаление и покраснения, укрепляет кожный барьер. Отлично подходит для раздражённой кожи и после активных процедур.

Ниацинамид — универсальный помощник

Этот актив способен справиться с жирностью, пигментацией, неровным тоном и расширенными порами. Он усиливает барьерные функции дермы и повышает её упругость. Причём действует мягко, без сухости и стягивания.

Снеговый гриб (тремелла) — новая звезда увлажнения

Тремелла фукуса — гриб, способный удерживать влагу даже эффективнее гиалуроновой кислоты. Его молекулы легче проникают в кожу, делая её мягкой, эластичной и сияющей без ощущения липкости.

Глюконолактон — кислота без агрессии

Глюконолактон — представитель PHA-кислот. В отличие от AHA, он бережно удаляет ороговевшие клетки, не повреждая защитный слой дермы. Улучшает текстуру, осветляет, минимизирует высыпания и подходит даже при розацеа.

Порой именно малоизвестные ингредиенты оказываются настоящими сокровищами в мире ухода за кожей. Добавляя их в рутину, можно добиться впечатляющих результатов без раздражения и побочных эффектов.

Уточнения

Косме́тика — учение о средствах и методах улучшения внешности человека. Косметикой также называют средства и способы ухода за кожей, волосами и ногтями, также ротовой полостью, применяемые с целью улучшения внешности человека, а также вещества, применяемые для придания свежести и красоты лицу и телу.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Сейчас читают
Слова, от которых у нарциссов ломается самооценка — и это не шутка
Красота и стиль
Слова, от которых у нарциссов ломается самооценка — и это не шутка Аудио 
Не давайте змеям шанса: как сделать дачу для них невыносимой
Садоводство, цветоводство
Не давайте змеям шанса: как сделать дачу для них невыносимой
Не блонд и не шатен: знакомься с оттенком, который захватил салоны
Красота и стиль
Не блонд и не шатен: знакомься с оттенком, который захватил салоны Аудио 
Популярное
Ещё чуть-чуть, и время остановится: что происходит с вращением седьмой планеты

Французские учёные обнаружили, что день на Уране стал дольше. Что это значит — и может ли нечто подобное случиться с Землёй?

Ещё чуть-чуть, и время остановится: что происходит с вращением седьмой планеты
Скинуть до 15 кг веса можно без тренировок и диет: нужно просто ходить и отдыхать по этому принципу
Скинуть до 15 кг веса можно без тренировок и диет: нужно просто ходить и отдыхать по этому принципу
Фрукт, который не найти в магазине, но он вкуснее торта и полезнее брокколи
Не блонд и не шатен: знакомься с оттенком, который захватил салоны
Возвращение поставок трубопроводного газа в ЕС рискованно для России Любовь Степушова Эволюция легендарного ВАЗа: от копейки до последних моделей Дмитрий Плотников Судьба Земли в далёком будущем: что произойдёт, когда Солнце начнёт расширяться? Игорь Буккер
Машины-легенды: что купить, чтобы забыть дорогу в сервис
Секрет сладких томатов — его забывают даже опытные дачники
Дерево работает вхолостую? Есть способ заставить вишню плодоносить снова
Дерево работает вхолостую? Есть способ заставить вишню плодоносить снова
Последние материалы
Горох станет мягким за 30 минут: секретный метод, о котором молчат хозяйки
Как похудеть, но сохранить мышечную массу? Эта простая диета творит чудеса
Лоток стоит, а кот гадит за диваном? Вот в чём настоящая причина
Необычные места для посадки кабачков: идеи для рекордного урожая
Водопад на даче без копки и паники: как сделать самому
Он выглядит как танк, но ломается как велосипед: правдивый разбор Haval H9
Эту группу крови не могли объяснить с 70-х: уникальный случай в медицине стал ключом к новому открытию
Снимать наличные нужно с умом! Как 20-40% от дохода могут изменить вашу финансовую жизнь
Гармония цвета в комнате — работает даже без дизайнеров
Эти пять компонентов косметики работают лучше, чем ретинол — и никто о них не знает
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.