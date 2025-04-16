Эти пять компонентов косметики работают лучше, чем ретинол — и никто о них не знает

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Гиалуроновая кислота, ретинол и витамин C давно заняли почётные места в составах косметических средств. Но в тени известных звёзд скрываются не менее мощные активы, которые заслуживают внимания. Эти ингредиенты работают не хуже (а иногда и мягче), но при этом остаются недооценёнными. Давайте узнаем, кто эти скромные герои вашего ухода за кожей.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Женщина наносит крем

Бакучиол — растительный ретинол без раздражения

Бакучиол получают из семян растения бабчи. Он обладает антивозрастным действием, стимулирует выработку коллагена, выравнивает тон кожи и уменьшает морщины. Главное преимущество — отсутствие агрессивности: в отличие от ретинола, бакучиол не вызывает шелушения и подходит даже беременным и людям с чувствительной кожей.

Центелла азиатская — зелёный доктор для кожи

Центелла давно используется в азиатской медицине, но только недавно её оценили в уходе. Она ускоряет заживление, снимает воспаление и покраснения, укрепляет кожный барьер. Отлично подходит для раздражённой кожи и после активных процедур.

Ниацинамид — универсальный помощник

Этот актив способен справиться с жирностью, пигментацией, неровным тоном и расширенными порами. Он усиливает барьерные функции дермы и повышает её упругость. Причём действует мягко, без сухости и стягивания.

Снеговый гриб (тремелла) — новая звезда увлажнения

Тремелла фукуса — гриб, способный удерживать влагу даже эффективнее гиалуроновой кислоты. Его молекулы легче проникают в кожу, делая её мягкой, эластичной и сияющей без ощущения липкости.

Глюконолактон — кислота без агрессии

Глюконолактон — представитель PHA-кислот. В отличие от AHA, он бережно удаляет ороговевшие клетки, не повреждая защитный слой дермы. Улучшает текстуру, осветляет, минимизирует высыпания и подходит даже при розацеа.

Порой именно малоизвестные ингредиенты оказываются настоящими сокровищами в мире ухода за кожей. Добавляя их в рутину, можно добиться впечатляющих результатов без раздражения и побочных эффектов.

Уточнения

Косме́тика — учение о средствах и методах улучшения внешности человека. Косметикой также называют средства и способы ухода за кожей, волосами и ногтями, также ротовой полостью, применяемые с целью улучшения внешности человека, а также вещества, применяемые для придания свежести и красоты лицу и телу.



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