Минус жирность, плюс объём: рассказываем, что даст коже головы обычный скраб

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Очищение кожи головы — важный, но часто забываемый этап ухода за волосами. Загрязнения, остатки стайлинга, кожное сало и ороговевшие клетки могут мешать росту локонов и влиять на их внешний вид. Именно здесь на помощь приходит скраб для кожи головы — эффективное средство для глубокого очищения.

Фото: freepik.com by prostooleh, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Парикмахерская

Зачем нужен скраб для кожи головы?

Скраб мягко отшелушивает ороговевшие клетки, улучшает микроциркуляцию и помогает очистить поры от излишков кожного сала. Это особенно важно для тех, кто пользуется сухими шампунями, средствами для укладки или имеет склонность к жирности кожи головы.

Регулярное применение скраба способствует лучшему росту волос, снижает выпадение и помогает избежать зуда и перхоти. Кроме того, здоровая кожа головы — основа для сильных и блестящих волос.

Как часто применять скраб?

Частота использования зависит от типа кожи головы:

Жирная кожа — 1 раз в неделю.

Нормальная — 1 раз в 10–14 дней.

Сухая и чувствительная — не чаще раза в 2–3 недели.

Важно не переусердствовать: слишком частое применение может вызвать раздражение или пересушить кожу. Используйте мягкие скрабы с натуральными абразивами и избегайте слишком агрессивных формул.

Скраб для кожи головы — не роскошь, а нужный шаг к здоровым и крепким волосам. Главное — подобрать средство под свой тип кожи и соблюдать регулярность, не перегружая кожу. Ваши волосы скажут вам спасибо!

Уточнения

Скраб — косметический крем, содержащий твёрдые частицы (измельчённые семена растений, соль, сахар, очищенный песок и т. п.), используется для очищения кожи от омертвевших клеток. Бывает также мыло-скраб (мыло с твёрдыми частицами).



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