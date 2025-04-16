Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Новый лидер люксовых товаров? Как Hermes International обошла своего главного соперника LVMH
Животик как у королевы фитнес-бикини: это упражнение прокачает пресс и уменьшит талию
Вещей стало слишком много? Вот с чего надо начать, чтобы вернуть порядок
Домик для колодца своими руками: просто, надёжно, эстетично
Армия под ногами: как муравьи уничтожают тысячи врагов в день
Кошка толкает миску с водой? У неё на это веские причины
Прыщи на спине и сухая шея? Уход, о котором забывают все
Почему ваша ванная выглядит устаревшей: распространённые ошибки планировки
Цены на вино взлетают: как акцизы и пошлины меняют рынок алкогольной продукции

Минус жирность, плюс объём: рассказываем, что даст коже головы обычный скраб

1:42
Моя семья » Красота и стиль

Очищение кожи головы — важный, но часто забываемый этап ухода за волосами. Загрязнения, остатки стайлинга, кожное сало и ороговевшие клетки могут мешать росту локонов и влиять на их внешний вид. Именно здесь на помощь приходит скраб для кожи головы — эффективное средство для глубокого очищения.

Парикмахерская
Фото: freepik.com by prostooleh, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Парикмахерская

Зачем нужен скраб для кожи головы?

Скраб мягко отшелушивает ороговевшие клетки, улучшает микроциркуляцию и помогает очистить поры от излишков кожного сала. Это особенно важно для тех, кто пользуется сухими шампунями, средствами для укладки или имеет склонность к жирности кожи головы.

Регулярное применение скраба способствует лучшему росту волос, снижает выпадение и помогает избежать зуда и перхоти. Кроме того, здоровая кожа головы — основа для сильных и блестящих волос.

Как часто применять скраб?

Частота использования зависит от типа кожи головы:

  • Жирная кожа — 1 раз в неделю.
  • Нормальная — 1 раз в 10–14 дней.
  • Сухая и чувствительная — не чаще раза в 2–3 недели.

Важно не переусердствовать: слишком частое применение может вызвать раздражение или пересушить кожу. Используйте мягкие скрабы с натуральными абразивами и избегайте слишком агрессивных формул.

Скраб для кожи головы — не роскошь, а нужный шаг к здоровым и крепким волосам. Главное — подобрать средство под свой тип кожи и соблюдать регулярность, не перегружая кожу. Ваши волосы скажут вам спасибо!

Уточнения

Скраб — косметический крем, содержащий твёрдые частицы (измельчённые семена растений, соль, сахар, очищенный песок и т. п.), используется для очищения кожи от омертвевших клеток. Бывает также мыло-скраб (мыло с твёрдыми частицами).

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Сейчас читают
Первый бутон — и первая ошибка: как не загубить перец в самом начале пути
Садоводство, цветоводство
Первый бутон — и первая ошибка: как не загубить перец в самом начале пути Аудио 
Секрет сладких томатов — его забывают даже опытные дачники
Садоводство, цветоводство
Секрет сладких томатов — его забывают даже опытные дачники Аудио 
Таинственный объект за Плутоном: к чему готовятся астрофизики
Наука и техника
Таинственный объект за Плутоном: к чему готовятся астрофизики Аудио 
Популярное
Ещё чуть-чуть, и время остановится: что происходит с вращением седьмой планеты

Французские учёные обнаружили, что день на Уране стал дольше. Что это значит — и может ли нечто подобное случиться с Землёй?

Ещё чуть-чуть, и время остановится: что происходит с вращением седьмой планеты
Скинуть до 15 кг веса можно без тренировок и диет: нужно просто ходить и отдыхать по этому принципу
Скинуть до 15 кг веса можно без тренировок и диет: нужно просто ходить и отдыхать по этому принципу
Не блонд и не шатен: знакомься с оттенком, который захватил салоны
Фрукт, который не найти в магазине, но он вкуснее торта и полезнее брокколи
Возвращение поставок трубопроводного газа в ЕС рискованно для России Любовь Степушова Эволюция легендарного ВАЗа: от копейки до последних моделей Дмитрий Плотников Судьба Земли в далёком будущем: что произойдёт, когда Солнце начнёт расширяться? Игорь Буккер
Машины-легенды: что купить, чтобы забыть дорогу в сервис
Секрет сладких томатов — его забывают даже опытные дачники
Дерево работает вхолостую? Есть способ заставить вишню плодоносить снова
Дерево работает вхолостую? Есть способ заставить вишню плодоносить снова
Последние материалы
Армия под ногами: как муравьи уничтожают тысячи врагов в день
Кошка толкает миску с водой? У неё на это веские причины
Прыщи на спине и сухая шея? Уход, о котором забывают все
Почему ваша ванная выглядит устаревшей: распространённые ошибки планировки
Цены на вино взлетают: как акцизы и пошлины меняют рынок алкогольной продукции
Можно ли избежать штрафа за наезд на стоп-линию, если сразу сдать назад
Аромат как с костра: раскрыт простой способ готовить овощи-гриль дома — понадобится лишь духовка
Отчёт НАСА: что случится с планетой, когда Солнце начнёт расти
Позвольте вашему газону расти: как помочь дикой природе в вашем французском саду
Легендарная голливудская звезда хочет бросить актёрскую карьеру в 55 лет
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.