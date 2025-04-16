Минус жирность, плюс объём: рассказываем, что даст коже головы обычный скраб

Очищение кожи головы — важный, но часто забываемый этап ухода за волосами. Загрязнения, остатки стайлинга, кожное сало и ороговевшие клетки могут мешать росту локонов и влиять на их внешний вид. Именно здесь на помощь приходит скраб для кожи головы — эффективное средство для глубокого очищения.
Скраб мягко отшелушивает ороговевшие клетки, улучшает микроциркуляцию и помогает очистить поры от излишков кожного сала. Это особенно важно для тех, кто пользуется сухими шампунями, средствами для укладки или имеет склонность к жирности кожи головы.
Регулярное применение скраба способствует лучшему росту волос, снижает выпадение и помогает избежать зуда и перхоти. Кроме того, здоровая кожа головы — основа для сильных и блестящих волос.
Частота использования зависит от типа кожи головы:
Важно не переусердствовать: слишком частое применение может вызвать раздражение или пересушить кожу. Используйте мягкие скрабы с натуральными абразивами и избегайте слишком агрессивных формул.
Скраб для кожи головы — не роскошь, а нужный шаг к здоровым и крепким волосам. Главное — подобрать средство под свой тип кожи и соблюдать регулярность, не перегружая кожу. Ваши волосы скажут вам спасибо!
Скраб — косметический крем, содержащий твёрдые частицы (измельчённые семена растений, соль, сахар, очищенный песок и т. п.), используется для очищения кожи от омертвевших клеток. Бывает также мыло-скраб (мыло с твёрдыми частицами).
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