Красиво на вешалке, странно на тебе: как цветочный принт может испортить образ

2:02 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Не каждый цветочный принт делает образ стильным — иногда он, наоборот, визуально упрощает внешность. Многим знакомо ощущение: надета модная вещь, но будто "не ваша". Всё потому, что цветы на ткани должны "играть" в унисон с вашей внешностью.

Фото: Designed by Freepik by halayalex is licensed under Public domian Женщина

Почему принт может не подойти

На одном из гардеробных разборов стилист вместе с клиенткой убрали сразу пять цветочных вещей — они делали образ простым и невыразительным. Причина — неподходящие фон, цвет и стиль принта.

Разбираемся, как не ошибиться.

Как выбрать цветочный принт под себя:

Фон ткани

Тёмный: выглядит благородно, делает образ собранным.

выглядит благородно, делает образ собранным. Светлый: может "удешевлять", особенно в простом крое и на тонкой ткани.

Размер цветка

Крупный: зрительно добавляет объём. Хорошо смотрится на высоких, ярких девушках.

зрительно добавляет объём. Хорошо смотрится на высоких, ярких девушках. Мелкий: подходит для мягкой, неконтрастной внешности. Может смотреться инфантильно, особенно на взрослом лице.

Цветовая гамма

Меньше контраста — больше элегантности.

Нейтральные оттенки делают вещь универсальной.

Яркие цветы требуют поддержки макияжем, аксессуарами или цветом волос.

Характер принта

Реалистичные цветы — про женственность и романтику.

Графика, стилизация и абстракции — современно и стильно. Лучше сочетаются с базовым гардеробом.

Как проверить, ваш ли это принт

Сфотографируйте себя в зеркале. Если вы теряетесь на фоне узора или выглядите неуверенно — значит, вещь вам не подходит, даже если она из новой коллекции.

Что надеть вместо, если цветы не ваши

Графичные и ботанические линии

Аппликации, вышивка, объёмные детали

Горошек (даже крупный — может быть мягче, чем цветы)

Эти элементы добавят романтики, но не перегрузят образ.

Уточнения

Мо́да (фр. mode, от лат. modus - мера, образ, способ, правило, предписание) — совокупность привычек, ценностей и вкусов, принятых в определённой среде в определённое время.



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