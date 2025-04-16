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Красиво на вешалке, странно на тебе: как цветочный принт может испортить образ

2:02
Моя семья » Красота и стиль

Не каждый цветочный принт делает образ стильным — иногда он, наоборот, визуально упрощает внешность. Многим знакомо ощущение: надета модная вещь, но будто "не ваша". Всё потому, что цветы на ткани должны "играть" в унисон с вашей внешностью.

Женщина
Фото: Designed by Freepik by halayalex is licensed under Public domian
Женщина

Почему принт может не подойти

На одном из гардеробных разборов стилист вместе с клиенткой убрали сразу пять цветочных вещей — они делали образ простым и невыразительным. Причина — неподходящие фон, цвет и стиль принта.

Разбираемся, как не ошибиться.

Как выбрать цветочный принт под себя:

Фон ткани

  • Тёмный: выглядит благородно, делает образ собранным.
  • Светлый: может "удешевлять", особенно в простом крое и на тонкой ткани.

Размер цветка

  • Крупный: зрительно добавляет объём. Хорошо смотрится на высоких, ярких девушках.
  • Мелкий: подходит для мягкой, неконтрастной внешности. Может смотреться инфантильно, особенно на взрослом лице.

Цветовая гамма

  • Меньше контраста — больше элегантности.
  • Нейтральные оттенки делают вещь универсальной.
  • Яркие цветы требуют поддержки макияжем, аксессуарами или цветом волос.

Характер принта

  • Реалистичные цветы — про женственность и романтику.
  • Графика, стилизация и абстракции — современно и стильно. Лучше сочетаются с базовым гардеробом.

Как проверить, ваш ли это принт

Сфотографируйте себя в зеркале. Если вы теряетесь на фоне узора или выглядите неуверенно — значит, вещь вам не подходит, даже если она из новой коллекции.

Что надеть вместо, если цветы не ваши

  • Графичные и ботанические линии
  • Аппликации, вышивка, объёмные детали
  • Горошек (даже крупный — может быть мягче, чем цветы)

Эти элементы добавят романтики, но не перегрузят образ.

Уточнения

Мо́да (фр. mode, от лат. modus - мера, образ, способ, правило, предписание) — совокупность привычек, ценностей и вкусов, принятых в определённой среде в определённое время.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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