Красиво на вешалке, странно на тебе: как цветочный принт может испортить образ

Не каждый цветочный принт делает образ стильным — иногда он, наоборот, визуально упрощает внешность. Многим знакомо ощущение: надета модная вещь, но будто "не ваша". Всё потому, что цветы на ткани должны "играть" в унисон с вашей внешностью.
На одном из гардеробных разборов стилист вместе с клиенткой убрали сразу пять цветочных вещей — они делали образ простым и невыразительным. Причина — неподходящие фон, цвет и стиль принта.
Разбираемся, как не ошибиться.
Сфотографируйте себя в зеркале. Если вы теряетесь на фоне узора или выглядите неуверенно — значит, вещь вам не подходит, даже если она из новой коллекции.
Эти элементы добавят романтики, но не перегрузят образ.
Мо́да (фр. mode, от лат. modus - мера, образ, способ, правило, предписание) — совокупность привычек, ценностей и вкусов, принятых в определённой среде в определённое время.
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