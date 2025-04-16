Кожа в шоке: 6 самых частых ошибок в многослойном уходе

Современная косметика — это не просто "намазал и пошёл", а почти лабораторная работа. Активов много, и каждый из них работает по-своему. Но вот беда: некоторые компоненты, попадая вместе на кожу, не только теряют эффективность, но и могут вызвать раздражение. Чтобы этого не случилось, важно знать, какие сочетания несовместимы — и сколько времени нужно между их нанесением.
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Чередуйте дни: например, кислоты 2-3 раза в неделю.
SPF — обязателен
Особенно при использовании кислот, ретинола и витамина С.
Пример безопасного ухода
Утро
Очищение — Витамин С — Гиалуроновая кислота — SPF
Вечер
Очищение — Ниацинамид — Ретинол — Увлажнение
Правильное сочетание активных ингредиентов в уходе за кожей — это не прихоть, а основа здорового и эффективного результата. Даже самые мощные компоненты могут принести вред, если использовать их без учёта совместимости и времени действия. Поэтому важно не спешить, соблюдать интервалы и подстраивать уход под свой тип кожи. Помните: не количество баночек, а грамотный подход делает кожу по-настоящему красивой.
Уточнения
Косме́тика (от др.-греч. κοσμητική - "искусство украшать, наряжать", далее от κοσμητικός, κοσμέω) — учение о средствах и методах улучшения внешности человека.