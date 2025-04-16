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Кожа в шоке: 6 самых частых ошибок в многослойном уходе

3:12
Моя семья » Красота и стиль

Современная косметика — это не просто "намазал и пошёл", а почти лабораторная работа. Активов много, и каждый из них работает по-своему. Но вот беда: некоторые компоненты, попадая вместе на кожу, не только теряют эффективность, но и могут вызвать раздражение. Чтобы этого не случилось, важно знать, какие сочетания несовместимы — и сколько времени нужно между их нанесением.

Умывание
Фото: freepik.com by pvproductions, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Умывание

Несовместимые комбинации и как их разносить

Ретинол + кислоты (AHA/BHA/PHA)

Сильное раздражение и пересушивание кожи.

Как разнести

  • Кислоты — утром, ретинол — вечером (разрыв 8-12 часов).
  • Или использовать через день.

Ретинол + витамин С (аскорбиновая кислота)

Разный pH, могут нейтрализовать действия друг друга.

Как разнести

  • Витамин С — утром, ретинол — вечером.
  • Если в одном уходе — ждать 30 минут между нанесением.

Витамин С + ниацинамид

Возможное покраснение при высоких дозировках.

Как разнести

  • Витамин С — утром, ниацинамид — вечером.
  • Либо 10-15 минут между слоями.

Кислоты + ниацинамид

Кислоты могут снижать эффект ниацинамида.

Как разнести

  • Кислоты вечером, ниацинамид — утром.
  • Или 20-30 минут между нанесением.

Бензоилпероксид + ретинол

Повышенное раздражение, пересушивание.

Как разнести

  • В разные дни или утром/вечером с интервалом 12 часов.

Медные пептиды + витамин С

Витамин С может окислять медь.

Как разнести

  • Разные дни или 30+ минут между нанесением.

Безопасные сочетания (при нормальной коже)

  • Витамин С + феруловая кислота: усиливают антиоксидантную защиту
  • Гиалуроновая кислота + пептиды: увлажнение + восстановление
  • Ниацинамид + цинк: снимают воспаления, регулируют жирность

Общие правила

Разносите активы по времени суток

  • Утро: витамин С, антиоксиданты, SPF.
  • Вечер: ретинол, кислоты, пептиды.

Если используете несколько активов сразу

  • Ждите 15-30 минут между слоями.
  • Наносите по текстуре: от лёгкого к плотному.

Чувствительная кожа

  • Не смешивайте более 1-2 активов.
  • Чередуйте дни: например, кислоты 2-3 раза в неделю.

SPF — обязателен

  • Особенно при использовании кислот, ретинола и витамина С.

Пример безопасного ухода

Утро

  • Очищение — Витамин С — Гиалуроновая кислота — SPF

Вечер

  • Очищение — Ниацинамид — Ретинол — Увлажнение

Правильное сочетание активных ингредиентов в уходе за кожей — это не прихоть, а основа здорового и эффективного результата. Даже самые мощные компоненты могут принести вред, если использовать их без учёта совместимости и времени действия. Поэтому важно не спешить, соблюдать интервалы и подстраивать уход под свой тип кожи. Помните: не количество баночек, а грамотный подход делает кожу по-настоящему красивой.

Уточнения

Косме́тика (от др.-греч. κοσμητική - "искусство украшать, наряжать", далее от κοσμητικός, κοσμέω) — учение о средствах и методах улучшения внешности человека.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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