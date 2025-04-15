Не блонд и не шатен: знакомься с оттенком, который захватил салоны

1:51 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Этот цвет словно хамелеон: на солнце он блестит мягким блондом, в тени кажется пепельно-русым, а при вечернем освещении — уходит в нежный коричневато-серый тон. Новый фаворит стилистов — грибной блонд, оттенок, который стал модной альтернативой классическим блондам и предсказуемым русым.

Фото: Designed be Freepik by lookstudio is licensed under Public domian Девушка блондинка

Не блонд, не шатен — нечто между

Грибной блонд сложно определить одним словом. Он колеблется между темно-русым, светло-коричневым и пепельным, но именно в этом его шарм. Такой цвет не кричит о себе, он не выглядит вычурным, но при этом придаёт волосам глубину и шелковистый блеск.

Это идеальный выбор для тех, кто хочет стать светлее, но не решается на ледяной блонд или быстро желтеющие медовые тона. Грибной оттенок смотрится особенно гармонично в технике балаяж: добавьте чуть более тёмные и светлые пряди, и эффект будет многослойным и объёмным.

Шикарный при любом освещении

Что делает этот цвет по-настоящему универсальным — это его способность меняться. Он по-разному раскрывается в дневном, вечернем и искусственном свете, создавая ощущение натурального объёма и текстуры.

Парикмахеры отмечают, что такая палитра визуально увеличивает густоту волос за счёт игры света и тени. А сам оттенок — это идеальный баланс между холодными и тёплыми полутонами. Он не бросается в глаза, но привлекает внимание — особенно в движении.

Почему стоит попробовать

Если хочется перемен, но без кардинального изменения образа — грибной блонд подходит идеально. Он легко сочетается с натуральным цветом волос, не требует сложного ухода и остаётся элегантным даже без укладки.

Уточнения

Мо́да (фр. mode, от лат. modus - мера, образ, способ, правило, предписание) — совокупность привычек, ценностей и вкусов, принятых в определённой среде в определённое время.



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