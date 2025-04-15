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Забудь про белоснежную пару кроссовок: грязь, потёртость и замша — тренд этой весны

1:39
Моя семья » Красота и стиль

Никакой стерильной белизны и идеальных линий — этой весной кроссовки решили быть собой. С чуть потрёпанным характером, замшевыми вставками и ручной отделкой. В сезоне 2025 года модные бренды вдохновились стилем бохо, сделав ставку на выразительность, текстуры и лёгкий "беспорядок".

Девушка в кроссовках
Фото: Designed be Freepik by freepik is licensed under Public domian
Девушка в кроссовках

Забываем про идеальные формы

Если несколько лет назад модники гонялись за массивными Balenciaga или гладкими дизайнерскими парами, то теперь всё иначе. Культ моделей вроде Adidas Samba и Puma Speedcat переопределил моду на кроссовки — демократичную, комфортную, с ретро-настроением и игрой с цветом.

Стиль в духе сделай сам

Вдохновлённые успехом Miu Miu x New Balance, дизайнеры перешли от глянца к крафтовости. Модели с асимметричными шнурками, нестандартными материалами и декоративными подвесками стали поводом для творчества. Кружевные вставки, "потёртая" кожа, грубая простёжка, язычки с петлевыми швами — всё это создаёт ощущение, будто обувь прошла долгий путь до вас.

Бохо-шик на максималках

В 2025 году стиль бохо оккупировал всё - от сумок до обуви. Кроссовки в этом тренде выглядят так, будто их делали вручную: с пони-текстурой, контрастными вставками, пробковыми платформами и необработанными краями. Это уже не просто обувь, а манифест индивидуальности.

Не верите? Загляните в галерею весеннего стритстайла — там всё сказано без слов.

Уточнения

Мо́да (фр. mode, от лат. modus - мера, образ, способ, правило, предписание) — совокупность привычек, ценностей и вкусов, принятых в определённой среде в определённое время.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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