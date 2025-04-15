Небрежный шик или жирная ошибка? Правда о том, что происходит с волосами без мытья

Волосы — наша первая "одежда". По ним судят об опрятности, ухоженности и даже образе жизни. Но что будет, если не мыть голову неделю? Подумаешь, один пропуск! На деле — не всё так безобидно, как кажется.
Волос — это не просто стержень, торчащий из кожи. У него есть фолликул, "сердцевина", кортекс и внешняя кора. И все эти слои реагируют на то, как мы ухаживаем за головой. Регулярное мытьё - не просто гигиена, а способ сохранить волосы сильными и живыми.
Уже через несколько дней кожа головы начинает вырабатывать избыток кожного сала. Оно утяжеляет волосы, делает их сальными, собирает пыль и токсины из воздуха. Добавьте сюда отмершие клетки и пот — и получите рецепт жирности, раздражения и специфического запаха.
Когда поры кожи головы закупориваются, появляются зуд, шелушение, перхоть. Волосы теряют блеск, становятся ломкими, кончики секутся. Проблема не в том, что вы моете голову редко, а в том, что делаете это неправильно. Баланс — главное слово в уходе.
Во́лосы — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток, ороговевающих по мере удаления из точки роста в волосяных фолликулах и образующих наружный покров кожи млекопитающих.
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