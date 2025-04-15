Без каблуков, но с характером: обувь, которую выбирают стилисты

2:54 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Лето 2025 делает уверенную ставку на классику. Лоферы, когда-то считавшиеся исключительно демисезонной обувью, теперь стали универсальным элементом летнего гардероба. Они лёгкие, комфортные и отлично вписываются даже в самые жаркие дни — стоит только подобрать правильный образ.

Фото: https://www.freepik.com Обувь

Вот 7 трендовых летних сочетаний с лоферами, которые вдохновляют модниц по всему миру.

Вязаное платье + минималистичные лоферы

Платья, связанные крючком, снова в моде — и идеально сочетаются с мягкими лоферами. Представьте себе лёгкое полупрозрачное полотно и лаконичные лоферы в нежных оттенках розового и чёрного — и вот у вас уже есть аутфит, в котором можно и на пляж, и в город.

Мини-юбка в складку + строгие лоферы

Эстетика преппи возвращается в новых формах: мини-юбки с плиссе, лоферы и полосатый свитер создают одновременно дерзкий и интеллигентный образ. Это сочетание — лучшее доказательство, что классическая мужская обувь прекрасно работает в женском гардеробе.

Потёртые джинсы + чёрные лоферы на рифленой подошве

Джинсы mom, топ-бюстье и рубашка в расслабленном стиле — отличный базовый комплект. А вот чёрные лоферы придают образу структуру и добавляют модную гранж-ноту.

Двухцветные лоферы + юбка миди с пайетками

Контраст строгой обуви и блестящей текстуры работает безотказно. Двухцветные чёрно-белые модели — выбор Беллы и Джиджи Хадид, и неудивительно: они придают даже самому вычурному наряду баланс.

Шотландское платье + винтажные лоферы

Тартан возвращается — и в 2025 он заявляет о себе громко. Платье в клетку, классические лоферы и немного ностальгии по студенческому стилю — и перед вами образ с характером и духом времени.

Льняные брюки + кожаные лоферы

Лён всегда был летним фаворитом. В сочетании с кожаными лоферами и жилетом в мужском стиле он создаёт облик, где сочетаются строгость, расслабленность и шик.

Джорты + классические лоферы с маской

Джорты (удлинённые шорты из денима) — компромисс между комфортом и стилем. В паре с лоферами, полосатой рубашкой и лёгким тренчем они создают универсальный городской лук на каждый день.

Лето 2025 показывает: лоферы — это не только про комфорт, но и про стиль, который не зависит от сезона. Они легко подстраиваются под любой образ — от пляжного до офисного, от романтичного до дерзкого. Главное — не бояться экспериментировать с фактурами, длинами и сочетаниями. Ведь классика остаётся вечной, когда умеет меняться вместе с нами.

Уточнения

Мо́да (фр. mode, от лат. modus - мера, образ, способ, правило, предписание) — совокупность привычек, ценностей и вкусов, принятых в определённой среде в определённое время.



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