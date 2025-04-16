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Топ-5 трендов роскошного нижнего белья, которые изменят ваш гардероб в 2025 году

2:19
Моя семья » Красота и стиль

Выбор нижнего белья всегда был важной частью стиля. Однако с возрождением тренда на обнаженное тело интерес к этой категории одежды стал еще выше. В 2025 году стоит обратить внимание на пять ключевых тенденций, которые сделают ваш образ еще более стильным и современным. 

Нижнее бельё
Фото: freepik.com by lookstudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Нижнее бельё
  1. Нижнее белье как верхняя одежда. В эпоху, когда мы тщательно продумываем каждый элемент образа, нижнее белье выходит на первый план. Кружевные боди и бюстгальтеры стали не просто частью нижнего гардероба, но и стильным дополнением к повседневным нарядам. Их можно носить как под брюки, так и под блейзер, добавляя образу элегантности и утонченности.
  2. Оттенки бордового. Если вы ищете альтернативу огненно-красному цвету, обратите внимание на оттенки бордовых фруктов. Эти цвета привносят свежесть и элегантность в более сдержанные модели нижнего белья. Они универсальны и могут подчеркнуть как женственность, так и роскошь.
  3. Обнаженная натура. Мода на одежду в стиле нюд продолжает набирать популярность. В таких нарядах важно, чтобы нижнее белье было не только незаметным, но и стильным. Выбирайте модели, которые подчеркнут вашу фигуру и добавят образу утонченности.
  4. Комфорт и функциональность. Комфорт — это не только удобство, но и стиль. Современные модели нижнего белья сочетают в себе мягкость, бесшовный крой и дышащие материалы. Выбирайте бюстгальтеры с идеальной посадкой и минималистичные модели, которые подчеркнут вашу фигуру, не жертвуя комфортом.
  5. Готический романтизм. Готическая романтика возвращается, привнося в моду нижнего белья темные и драматичные нотки. Яркие цветочные мотивы в сочетании с черным цветом создают уникальный и женственный образ. Эти модели идеально подходят для тех, кто хочет выделиться и подчеркнуть свою индивидуальность.

Следуя этим тенденциям, вы сможете создать стильный и современный образ, который будет радовать вас каждый день, уверены авторы венгерского Glamour.

Уточнения

Нижняя оде́жда ни́жнее бельё, бельё нате́льное, арх. испо́днее — одежда, надеваемая непосредственно на тело человека и предназначенная для создания благоприятных гигиенических условий.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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