Мечта о пышных ягодицах стала реальностью — без боли

1:48 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Ты тоже ловишь восхищённый взгляд на ягодицы Джей Ло или Ким Кардашьян и мысленно думаешь: "Вот бы мне такую!" Но не все готовы сидеть в спортзале часами или ложиться под нож ради имплантов. Хорошая новость: сегодня есть куда более деликатные и действенные способы получить ту самую "бразильскую попу". Рассказываем, что действительно работает.

Фото: unsplash.com by Christopher Campbell chrisjoelcampbell, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Девушка в купальнике

1. Жир туда, где надо

Липофилинг — это когда твой "лишний" жир отправляется на новое место жительства: из бёдер, живота или талии — в ягодицы. Без чужеродных веществ и силикона. Процедура проводится с минимальным риском, а результат — естественные округлости. Главное — найти опытного хирурга и следовать всем рекомендациям.

2. Подтяжка нитями

Да, звучит пугающе. Но нитевой лифтинг — это не больно и довольно быстро. Под кожу вводятся тонкие нити, которые стягивают и приподнимают мышечную ткань. Эффект — приподнятая, округлая форма, как будто ты прошла марафон по приседаниям. Индивидуально и точно по фигуре.

3. Укол — и готово

Если хочется результат быстро и без последствий — попробуй инъекции моделирующего геля. За 30 минут тебе придадут нужную форму без операций и шрамов. Минус — эффект временный (около года), но зато восстановление — почти нулевое. Уколы любят те, кто хочет увидеть результат сразу и без больничного.

А как насчёт компромисса

Иногда лучший вариант — это комбинация методов. Жир плюс нитки, или гель плюс умеренные тренировки. Главное — делать всё с умом и не забывать, что красота начинается с любви к себе.

Уточнения

Я́годи́цы — мягкие ткани задней и латеральных поверхностей таза, представленные ягодичными мышцами, подкожной клетчаткой и кожей.



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