Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Тайна девятой планеты раскрыта: как гравитация меняет нашу Солнечную систему
Морщины исчезнут: почему пептидные сыворотки — это ваш лучший союзник в борьбе со старением
Интерьер оживает: простые детали для настроения этой весной, которые творят чудеса
Kia запланировала продажи в России: 50 тысяч автомобилей и забытые амбиции
Юрия Лозу поразил размер премий российских футболистов
Скинуть до 15 кг веса можно без тренировок и диет: нужно просто ходить и отдыхать по этому принципу
Тайны Дзивгисской крепости: что нашли монахи в Верхнем Фиагдоне
Модные раньше, скучные сегодня: что устарело в дизайне квартиры
Продувка показывает алкоголь, а вы не пили? Фраза, которая может всё спасти

Зона, о которой забывают: как подготовить декольте к лету

1:54
Моя семья » Красота и стиль

Лето — пора, когда одежда становится легче, а вырезы глубже. Но одно дело — надеть красивый топ, и совсем другое — сделать так, чтобы зона декольте выглядела ухоженно, соблазнительно и дорого. Не знаешь, с чего начать? Просто следуй этим пяти простым, но эффективным шагам. Поверь — результат будет видно даже с первого взгляда.

Женщина
Фото: Designed by Freepik by cookie-studio is licensed under Public domian
Женщина

1. Забота, да побольше

Кожа в зоне декольте стареет быстрее, чем на лице — а значит, и уход ей нужен серьёзнее. Используй сыворотки с витамином C, гиалуронкой и ретинолом, не забывай про питательный крем. Идеально подойдут тканевые маски. А чтобы усилить эффект — пройди по ним кубиком льда.

2. Автозагар для акцента

Красивый оттенок кожи визуально подчеркивает формы. Главное — не перестарайся. В первый день нанеси автозагар на всё тело, во второй — только на зоны, которые обычно загорают. И не забудь сначала увлажнить кожу!

3. Запах притягивает

Капелька парфюма на ключицах и груди — и ты моментально чувствуешь себя увереннее. Не для кого-то — для себя. Аромат на теле, особенно в открытой зоне, действует лучше любых комплиментов.

4. Косметологические хитрости

Если кремы не справляются, тебе помогут инъекции, лазеры или микротоки. Такие процедуры устраняют морщины, пигментацию и дряблость. Подбери идеальный уход у специалиста — результат точно будет "вау".

5. Финальный штрих — хайлайтер

Капля блеска на плечах, ключицах и ложбинке между грудей — и визуальный эффект усиливается в разы. Легкое сияние придаст коже свежесть и подчеркнёт форму.

Уточнения

Декольте́ (фр. Décolleté, «с отсечённой шеей, без шеи») — глубокий вырез в женской одежде, частично открывающий плечи и грудь с эстетическими и эротическими целями. Часто путают с кливиджем.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Запеканка, которая спасает, когда не хочется стоять у плиты
Еда и рецепты
Запеканка, которая спасает, когда не хочется стоять у плиты Аудио 
Эта машина проехала 150 тысяч — и она лучше, чем ваша с 60
Авто
Эта машина проехала 150 тысяч — и она лучше, чем ваша с 60 Аудио 
Кто в доме хозяин?: Песков честно ответил, на чьи деньги живёт его семья с Навкой
Российский шоу-бизнес
Кто в доме хозяин?: Песков честно ответил, на чьи деньги живёт его семья с Навкой Аудио 
Популярное
Он весит больше, чем курица, пахнет сдобой и почти не шевелится — но вы точно его полюбите

Какапо не летает, не боится людей и пахнет мёдом. Этот тяжёлый попугай уже почти вымер, но теперь его спасают с помощью дронов и науки. И у него есть шанс.

Он весит больше, чем курица, пахнет сдобой и почти не шевелится — но вы точно его полюбите
Не давайте змеям шанса: как сделать дачу для них невыносимой
Не давайте змеям шанса: как сделать дачу для них невыносимой
Тихий апокалипсис: как ветрогенераторы создают мёртвые зоны там, где раньше пели птицы
Жареные — пустышки, а сырые — обман: как есть орехи правильно
Как создавались автомобили в СССР: от чертежа до сборки Дмитрий Плотников Востоковед Долгов оценил возможность достижения компромисса на переговорах Иран — США в Омане Любовь Степушова Кинорежиссёр Булат Сабитов: Сегодня неправильно представлять Казань как город с большой преступностью Анжела Якубовская
Самый тяжёлый паук в мире: кого боятся даже в джунглях
Эликсир из чайника: одна чашка заменяет полаптеки
Тонкости, о которых забывают при устройстве бетонных дорожек — проблемы начинаются весной
Тонкости, о которых забывают при устройстве бетонных дорожек — проблемы начинаются весной
Последние материалы
Скинуть до 15 кг веса можно без тренировок и диет: нужно просто ходить и отдыхать по этому принципу
Тайны Дзивгисской крепости: что нашли монахи в Верхнем Фиагдоне
Зона, о которой забывают: как подготовить декольте к лету
Модные раньше, скучные сегодня: что устарело в дизайне квартиры
Продувка показывает алкоголь, а вы не пили? Фраза, которая может всё спасти
Неравенство — это не природа человека: как правители древности контролировали неравенство и что мы можем перенять
Накачайте мощные бицепсы дома за 15 минут! Эти три упражнения сделают ваши руки сильными и объемными
Дикий чеснок может ударить по вашему здоровью: главный секрет безопасного сбора — вот как не ошибиться
Вы не поверите, как легко выбрать юбку, которая идеально сядет на вашу фигуру
Бородина и Сердюков назвали имена звёзд, достойных звания персона года
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.