Зона, о которой забывают: как подготовить декольте к лету

1:54 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Лето — пора, когда одежда становится легче, а вырезы глубже. Но одно дело — надеть красивый топ, и совсем другое — сделать так, чтобы зона декольте выглядела ухоженно, соблазнительно и дорого. Не знаешь, с чего начать? Просто следуй этим пяти простым, но эффективным шагам. Поверь — результат будет видно даже с первого взгляда.

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1. Забота, да побольше

Кожа в зоне декольте стареет быстрее, чем на лице — а значит, и уход ей нужен серьёзнее. Используй сыворотки с витамином C, гиалуронкой и ретинолом, не забывай про питательный крем. Идеально подойдут тканевые маски. А чтобы усилить эффект — пройди по ним кубиком льда.

2. Автозагар для акцента

Красивый оттенок кожи визуально подчеркивает формы. Главное — не перестарайся. В первый день нанеси автозагар на всё тело, во второй — только на зоны, которые обычно загорают. И не забудь сначала увлажнить кожу!

3. Запах притягивает

Капелька парфюма на ключицах и груди — и ты моментально чувствуешь себя увереннее. Не для кого-то — для себя. Аромат на теле, особенно в открытой зоне, действует лучше любых комплиментов.

4. Косметологические хитрости

Если кремы не справляются, тебе помогут инъекции, лазеры или микротоки. Такие процедуры устраняют морщины, пигментацию и дряблость. Подбери идеальный уход у специалиста — результат точно будет "вау".

5. Финальный штрих — хайлайтер

Капля блеска на плечах, ключицах и ложбинке между грудей — и визуальный эффект усиливается в разы. Легкое сияние придаст коже свежесть и подчеркнёт форму.

Уточнения

Декольте́ (фр. Décolleté, «с отсечённой шеей, без шеи») — глубокий вырез в женской одежде, частично открывающий плечи и грудь с эстетическими и эротическими целями. Часто путают с кливиджем.



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