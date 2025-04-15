Как получить бронзовый загар без ожогов: 7 правил

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Мечтаешь о ровном, шоколадном оттенке кожи? Отлично! Но важно помнить: солнце — это не только витамин D и красивая картинка в отпуске, но и риск ожогов, сухости, пигментации и преждевременного старения. Чтобы загорать безопасно и выглядеть роскошно, используй эти 7 работающих лайфхаков. Их советуют и врачи, и бьюти-эксперты.

Фото: Designed be Freepik by senivpetro is licensed under Public domian Загар в солярии

1. Солярий? Нет, спасибо

Солярии — это ультрафиолет в агрессивной дозе. Всего 10 минут под лампами = 2 часа под палящим солнцем. А витамин D ты оттуда почти не получишь. Вместо ровного загара — риск ожогов и рака кожи.

2. Всегда SPF

Наноси крем за 20 минут до выхода и обновляй каждые 2 часа. Блондинкам — SPF 30 и выше, брюнеткам — 15-20. После купания — обязательно повторить. А SPF 30 фильтрует почти столько же UVB-лучей, сколько SPF 50, но не создаёт ложного чувства "защиты от всего".

3. Ешь "загар-френдли" продукты

Морковь, абрикосы, арбузы, шпинат, рыба и брокколи помогают коже вырабатывать меланин и защищаться от солнца. А вот солёное, жареное, алкоголь и кофе мешают коже равномерно загорать.

4. Загорай до 11 и после 16

С 11 до 16 часов солнце особенно агрессивно. В другое время — загар ложится ровнее и не обжигает кожу. И не забывай: после 2-3 часов на солнце выработка меланина останавливается.

5. Загар любит перерывы

Лучше двигайся, уходи в тень, освежайся — так меньше риск обгореть, а загар будет дольше держаться. Песок и вода отражают лучи, так что даже в тени ты продолжаешь "работать над тоном".

6. Автозагар — не враг

Он не заменяет солнцезащитный крем, но может уберечь от соблазна сгореть в первые же дни отпуска. Особенно если кожа очень светлая. Главное — тестируй на аллергию и не забывай SPF!

7. Душ — после, а не до

Перед загаром — никакого мыла, скрабов и парфюма: они разрушают защитный барьер кожи. А вот после пляжа — смывай крем, увлажняйся, наноси средства "после загара" и восстанавливай водный баланс кожи.

Уточнения

Зага́р — изменение цвета кожи (потемнение кожи) под воздействием ультрафиолетовых лучей вследствие образования и накопления в нижних слоях кожи специфического пигмента — меланина.





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