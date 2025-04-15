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Хочешь казаться выше? Эти лайфхаки работают лучше каблуков

1:36
Моя семья » Красота и стиль

Не все из нас родились супермоделями ростом под 180, но выглядеть выше и стройнее — задача вполне реальная. И не обязательно вставать на цыпочки! Стилисты и модели давно используют визуальные приёмы, которые добавляют фигуре лёгкость, рост — а иногда и несколько лишних сантиметров в длину ног. Всё работает — главное знать, как.

Женщина
Фото: Designed by Freepik by halayalex is licensed under Public domian
Женщина

1. Монохром и вертикали

Образ в одном цвете вытягивает силуэт. Выбирай тёмные или нейтральные оттенки — от головы до пят. Вертикальные полосы и принты тоже работают на рост. Избегай горизонталей и контрастных поясов.

Лайфхак: повторяй цвет обуви и головного убора — зрительно это продолжает фигуру.

2. Правильные фасоны

Мини-девушкам идут слегка приталенные силуэты, разрезы на юбках и клёш. Последний особенно в тренде — джинсы и брюки-клёш удлиняют ноги и делают фигуру стройнее.

3. Обувь без компромиссов

  • Каблуки (всегда работают)

  • Платформа (удобнее, чем шпильки)

  • Острый носок (визуально вытягивает стопу)

  • Обувь в цвет брюк или юбки

  • Нюдовые лодочки - топ: "продлевают" ногу, подходят под всё.

4. Минимум, но в тему: аксессуары

  • Длинные ожерелья и серьги создают вертикаль

  • Однотонные шарфы, спадающие по линии тела

  • Избегай крупных сумок, рюкзаков и широких шляп — они "съедают" рост

Уточнения

Каблу́к — деталь обуви в виде вертикальной подставки, приподнимающей пятку выше уровня носка.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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