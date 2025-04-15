Хочешь казаться выше? Эти лайфхаки работают лучше каблуков

1:36 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Не все из нас родились супермоделями ростом под 180, но выглядеть выше и стройнее — задача вполне реальная. И не обязательно вставать на цыпочки! Стилисты и модели давно используют визуальные приёмы, которые добавляют фигуре лёгкость, рост — а иногда и несколько лишних сантиметров в длину ног. Всё работает — главное знать, как.

Фото: Designed by Freepik by halayalex is licensed under Public domian Женщина

1. Монохром и вертикали

Образ в одном цвете вытягивает силуэт. Выбирай тёмные или нейтральные оттенки — от головы до пят. Вертикальные полосы и принты тоже работают на рост. Избегай горизонталей и контрастных поясов.

Лайфхак: повторяй цвет обуви и головного убора — зрительно это продолжает фигуру.

2. Правильные фасоны

Мини-девушкам идут слегка приталенные силуэты, разрезы на юбках и клёш. Последний особенно в тренде — джинсы и брюки-клёш удлиняют ноги и делают фигуру стройнее.

3. Обувь без компромиссов

Каблуки (всегда работают)

Платформа (удобнее, чем шпильки)

Острый носок (визуально вытягивает стопу)

Обувь в цвет брюк или юбки

Нюдовые лодочки - топ: "продлевают" ногу, подходят под всё.

4. Минимум, но в тему: аксессуары

Длинные ожерелья и серьги создают вертикаль

Однотонные шарфы, спадающие по линии тела

Избегай крупных сумок, рюкзаков и широких шляп — они "съедают" рост

Уточнения

Каблу́к — деталь обуви в виде вертикальной подставки, приподнимающей пятку выше уровня носка.



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