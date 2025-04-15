Хочешь казаться выше? Эти лайфхаки работают лучше каблуков

Не все из нас родились супермоделями ростом под 180, но выглядеть выше и стройнее — задача вполне реальная. И не обязательно вставать на цыпочки! Стилисты и модели давно используют визуальные приёмы, которые добавляют фигуре лёгкость, рост — а иногда и несколько лишних сантиметров в длину ног. Всё работает — главное знать, как.
Образ в одном цвете вытягивает силуэт. Выбирай тёмные или нейтральные оттенки — от головы до пят. Вертикальные полосы и принты тоже работают на рост. Избегай горизонталей и контрастных поясов.
Лайфхак: повторяй цвет обуви и головного убора — зрительно это продолжает фигуру.
Мини-девушкам идут слегка приталенные силуэты, разрезы на юбках и клёш. Последний особенно в тренде — джинсы и брюки-клёш удлиняют ноги и делают фигуру стройнее.
Каблуки (всегда работают)
Платформа (удобнее, чем шпильки)
Острый носок (визуально вытягивает стопу)
Обувь в цвет брюк или юбки
Нюдовые лодочки - топ: "продлевают" ногу, подходят под всё.
Длинные ожерелья и серьги создают вертикаль
Однотонные шарфы, спадающие по линии тела
Избегай крупных сумок, рюкзаков и широких шляп — они "съедают" рост
Каблу́к — деталь обуви в виде вертикальной подставки, приподнимающей пятку выше уровня носка.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Какапо не летает, не боится людей и пахнет мёдом. Этот тяжёлый попугай уже почти вымер, но теперь его спасают с помощью дронов и науки. И у него есть шанс.