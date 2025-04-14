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Эти три зоны молча выдают твой возраст — и ты точно про них забываешь

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Ты тщательно наносишь крем на лицо, пробуешь массажеры, сыворотки и маски. Но проходит время — и отражение в зеркале всё равно намекает на возраст. В чём дело? Всё просто: есть три части тела, которые "стареют" раньше, чем лицо, и без правильного ухода сразу выдают твои годы. Хуже всего, что мы почти всегда про них забываем.

Девушка в шляпе
Фото: Designed be Freepik by halayalex is licensed under Public domian
Девушка в шляпе

1. Руки

Именно руки первыми выдают возраст. Сухость, тонкая кожа, пигментные пятна — всё это становится заметным задолго до появления морщин на лице.

Что делать:

  • не мыть посуду без перчаток,

  • защищать руки от холода,

  • пользоваться питательным кремом несколько раз в день.

2. Шея и зона декольте

Даже если ты наносишь крем на шею, зону декольте почти всегда обходишь стороной. А именно здесь кожа тонкая, быстро теряет упругость и почти не поддаётся "маскировке".

Что поможет:

  • средства с лифтинг-эффектом,

  • массаж, фейс-фитнес,

  • SPF даже в пасмурную погоду.

3. Подмышки

Самая неожиданная зона. С возрастом здесь появляются складки, кожа темнеет, а упругость теряется — особенно при колебаниях веса.

Уход за зоной:

  • питание и увлажнение,

  • контроль веса,

  • мягкая регулярная эксфолиация,

  • и… внимание к этой области вообще.

Уточнения

Крем — отделочный полуфабрикат кондитерского производства, используется как для украшения поверхности изделий, так и для прослаивания и обмазывания коржей и заполнения полостей выпеченных полуфабрикатов.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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