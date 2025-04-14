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Японская зарядка, которая избавляет от сутулости за 1 минуту

1:16
Моя семья » Красота и стиль

Ты сутулишься за компьютером, телефон не выпускаешь из рук, а к вечеру тянет шею и болит голова? Проблема может быть не в усталости или недосыпе, а в осанке. Японцы знают толк в минимализме — у них есть суперпростая зарядка, которая возвращает спине прямоту, плечам — лёгкость, а тебе — ощущение свободы.

Фитнес тренировка девушки
Фото: Designed be Freepik by prostooleh is licensed under Public domian
Фитнес тренировка девушки

И всё это — за одну минуту в день.

Что делать

Это упражнение — как разминка и растяжка одновременно. Легко повторить где угодно: дома, в офисе, на балконе с чашкой кофе.

Вот что нужно:

  1. Встань прямо, выровняй спину.

  2. Расставь ноги на ширину плеч.

  3. Подними прямые руки вверх, ладони прижми друг к другу.

  4. Разверни ладони наружу так, чтобы кисти соприкасались тыльной стороной.

  5. Повтори разворот туда-обратно 10 раз — медленно и с контролем.

Почему это работает

Растягиваются грудные и плечевые мышцы, активизируются стабилизаторы позвоночника, улучшается кровоток в шейно-воротниковой зоне. Уже после первой зарядки чувствуешь, как снимается напряжение. Через 1-2 недели — визуальный результат: спина ровнее, плечи расправлены, сутулость уходит.

Уточнения

Заря́дка (у́тренняя гигиени́ческая гимна́стика; устар.: заря́довая гимна́стика) — гимнастический комплекс физических упражнений, выполняемых утром после пробуждения для ускорения перехода от состояния сна к активной деятельности.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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