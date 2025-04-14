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Как накрасить ресницы с первого раза — без грязи и комочков

1:09
Моя семья » Красота и стиль

Макияж глаз может быть идеальным, пока не дойдёт дело до туши. Кажется, что вот-вот — и ресницы будут как с обложки, но щеточка внезапно цепляет веко, тушь отпечатывается, ресницы склеиваются… Знакомо? Есть способ всё исправить.

Тушь для ресниц
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Тушь для ресниц

Новый лайфхак из соцсетей помогает нанести тушь быстро, чисто и без комочков. Метод уже опробовали тысячи девушек, и, судя по видео, он работает даже у тех, кто раньше отчаялся приручить тушь.

В чём суть приёма

Трюк прост: слегка оттяните кожу верхнего века в сторону — не вверх, не вниз, а именно вбок. Это выравнивает линию роста ресниц, и прокрасить их становится намного проще. Щеточка ложится точно, тушь распределяется равномерно, а веко остаётся чистым.

Почему это работает:

  • ресницы становятся визуально длиннее и лежат в одну линию;

  • кисть проходит ровно по всей длине — без рывков и пятен;

  • минимальный контакт с веком = меньше шансов что-то испачкать;

  • не надо подставлять пальцы и потом отмывать руки.

Уточнения

Тушь (нем. Tusche) — краска, различных цветов, ранее брусковая чёрная краска (тушь чёрная), разных оттенков, приготовленная из сажи.
 

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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