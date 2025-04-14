Эти привычки убивают ваши брови — и вы даже не догадываетесь об этом

1:53 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Как кожа и волосы требуют ухода, так и брови — не просто деталь на лице, а целая наука. И, поверьте, здесь всё не так очевидно, как кажется. Мы собрали три безотказных приёма, которые мастера по бровям используют всегда и везде.

Фото: freepik.com by user18526052, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Веснушки

1. Только пинцет — и никаких компромиссов

"Выщипывание — это точность, это искусство. Один волосок — один штрих формы", — говорит Джоуи Хили, специалист по бровям.

Ни воск, ни нити не дают такого контроля. К тому же воск может быть опасен, особенно если у вас чувствительная кожа, солнечные ожоги или вы используете ретинол.

Нитевой метод тоже не идеален — брови после него могут выглядеть асимметрично. А вот пинцет позволяет формировать дугу с хирургической точностью. Не уверены в себе — обратитесь к профессионалу. Первая форма — это как первый блин: пусть будет идеальной.

2. Сыворотка — не роскошь, а необходимость

Даже если у вас густые брови, с возрастом они становятся тоньше. А если ещё и 90-е за плечами с их ниточками — рост стимулировать просто нужно. Хили советует избегать гормональных составов — "эффект может быть быстрым, но цена — выпадение, потемнение кожи и даже изменение цвета глаз".

Самое безопасное — пептиды. Это мягкий, но рабочий вариант для всех. Да, даже для тех, у кого вроде бы всё нормально.

3. Растушевка решает всё

Неважно, чем вы пользуетесь — карандашом, тенями или помадой, главное — растушевать.

"Брови не должны кричать. Цвет — это как фоновая музыка", — объясняет Хили.

Смягчите линии щеточкой — и вы увидите, как лицо становится естественнее, сообщает Медпульс.

Уточнения

Бро́вь — дугообразное возвышение кожи над глазницей, имеющее волосяной покров и снабжённое особым мускулом, corrugator supercilii.



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