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Блеск, сила, объём: один домашний ритуал, который стирает следы усталости с волос

1:53
Моя семья » Красота и стиль

Если волосы стали тусклыми, путаются, теряют объём и на ощупь напоминают солому — не спеши в салон. Всё, что нужно для восстановления блеска и мягкости, уже есть у тебя дома. Рецепт простой, работает эффективно, а результат заметен уже после первого применения.

Мытьё головы
Фото: Freepik by jcomp, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Мытьё головы

Эта маска не только разглаживает волосы и питает их по длине, но и мягко отшелушивает кожу головы, улучшая микроциркуляцию. Идеальна в качестве средства до мытья головы, особенно если ты борешься с сухостью и потерей эластичности.

Что понадобится:

  • 3 столовые ложки твоей обычной маски для лица
  • 2 столовые ложки коричневого сахара
  • 1 столовая ложка мёда
  • Капля яблочного уксуса

Почему именно эти ингредиенты

  • Сахар действует как мягкий скраб и не травмирует кожу головы.
  • Мёд известен своими восстанавливающими свойствами и идеально работает на сухих, повреждённых участках.
  • Яблочный уксус помогает сбалансировать pH кожи головы, а также придаёт здоровый блеск.

Как приготовить и использовать:

  • Смешай все ингредиенты до однородной консистенции. Важно: сахар не должен раствориться полностью — это нужно для мягкого пилинга.
  • Нанеси на сухие волосы — от корней до кончиков.
  • Массируй кожу головы круговыми движениями 2–3 минуты, чтобы запустить кровообращение.
  • Оберни волосы полотенцем или надень шапочку. Выдержи 20–30 минут.
  • Смой тёплой водой и вымой волосы как обычно.

Такую процедуру можно повторять раз в неделю. Идеальный вариант — перед мытьём головы. Через пару применений ты забудешь, что такое секущиеся концы и «сено» вместо причёски.

Уточнения

Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты).

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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