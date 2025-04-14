Блеск, сила, объём: один домашний ритуал, который стирает следы усталости с волос

Если волосы стали тусклыми, путаются, теряют объём и на ощупь напоминают солому — не спеши в салон. Всё, что нужно для восстановления блеска и мягкости, уже есть у тебя дома. Рецепт простой, работает эффективно, а результат заметен уже после первого применения.
Эта маска не только разглаживает волосы и питает их по длине, но и мягко отшелушивает кожу головы, улучшая микроциркуляцию. Идеальна в качестве средства до мытья головы, особенно если ты борешься с сухостью и потерей эластичности.
Что понадобится:
Как приготовить и использовать:
Такую процедуру можно повторять раз в неделю. Идеальный вариант — перед мытьём головы. Через пару применений ты забудешь, что такое секущиеся концы и «сено» вместо причёски.
Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты).
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