Одержимость идеей "здорового" тела сегодня затронула буквально всё: от суперфудов до бесконечных баночек с уходом за лицом. Особенно ярко это проявляется в поколении Z — подростки тратят часы и целые зарплаты на многоступенчатые бьюти-ритуалы, вдохновлённые трендами из TikTok.
Эта тема стала отправной точкой новой книги доктора Рамона Гримальта "Оцени свою кожу". После 15-летнего перерыва он возвращается к публике с изданием, в котором, без запугиваний и маркетинговых ловушек, рассказывает о том, как на самом деле устроен уход за кожей.
"У человека, который заботится о себе и соблюдает здоровую диету, обычно самая здоровая кожа", — подчёркивает автор.
Но при этом предостерегает: не стоит ждать волшебства от модных добавок и новомодных кремов.
"Сейчас, например, модно есть коллаген. Говорят, что это помогает, но научных доказательств нет. Всё поступает в желудок, и организм распределяет это по-своему".
Красные ягоды, голубая рыба, оливковое масло — им приписывают чудодейственные свойства. Но по факту, ни один продукт в одиночку не способен "починить" кожу. Всё решают совокупные привычки: сон, питание, уровень стресса и защита от солнца.
Витамины и БАДы — ещё один booming-сегмент. Они звучат безопаснее, чем гормоны, но и их эффект часто переоценён.
"В большинстве случаев нет никаких доказательств того, что они работают".
Даже связи между прыщами и определёнными продуктами (например, молочкой) доказать не удалось. Всё сложнее: гормоны, гены, стресс — здесь всё важно.
При псориазе важна не только еда, но и образ жизни. Диеты с высоким содержанием ультрапроцессов могут усугублять симптомы, но решающим фактором остаются эмоции.
Что касается алкоголя, то он явно провоцирует обострение при розацеа и усиливает покраснение лица.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Если щуп вылетает сам — это тревожный сигнал, двигатель может быть на грани капитального ремонта.