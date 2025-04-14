Коллаген, ягоды, уход по-корейски: ритуалы красоты, которые не работают

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Одержимость идеей "здорового" тела сегодня затронула буквально всё: от суперфудов до бесконечных баночек с уходом за лицом. Особенно ярко это проявляется в поколении Z — подростки тратят часы и целые зарплаты на многоступенчатые бьюти-ритуалы, вдохновлённые трендами из TikTok.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Женщина смотрит в зеркало

Эта тема стала отправной точкой новой книги доктора Рамона Гримальта "Оцени свою кожу". После 15-летнего перерыва он возвращается к публике с изданием, в котором, без запугиваний и маркетинговых ловушек, рассказывает о том, как на самом деле устроен уход за кожей.

Кожа — зеркало привычек

"У человека, который заботится о себе и соблюдает здоровую диету, обычно самая здоровая кожа", — подчёркивает автор.

Но при этом предостерегает: не стоит ждать волшебства от модных добавок и новомодных кремов.

"Сейчас, например, модно есть коллаген. Говорят, что это помогает, но научных доказательств нет. Всё поступает в желудок, и организм распределяет это по-своему".

А как же суперфуды

Красные ягоды, голубая рыба, оливковое масло — им приписывают чудодейственные свойства. Но по факту, ни один продукт в одиночку не способен "починить" кожу. Всё решают совокупные привычки: сон, питание, уровень стресса и защита от солнца.

Добавки: польза или пустышка

Витамины и БАДы — ещё один booming-сегмент. Они звучат безопаснее, чем гормоны, но и их эффект часто переоценён.

"В большинстве случаев нет никаких доказательств того, что они работают".

Даже связи между прыщами и определёнными продуктами (например, молочкой) доказать не удалось. Всё сложнее: гормоны, гены, стресс — здесь всё важно.

Псориаз, алкоголь и эмоции

При псориазе важна не только еда, но и образ жизни. Диеты с высоким содержанием ультрапроцессов могут усугублять симптомы, но решающим фактором остаются эмоции.

Что касается алкоголя, то он явно провоцирует обострение при розацеа и усиливает покраснение лица.