Домашние маски, которые дают эффект салонного ламинирования без лишних затрат и химии

1:37 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Ламинирование в салоне стоит недешево, но добиться аналогичного результата можно и в домашних условиях. Домашние маски с эффектом ламинирования разглаживают, придают блеск и уплотняют структуру волос — и всё это без дорогостоящих процедур. А главное — они абсолютно безопасны и натуральны.

Фото: freepik.com by Anastasia Kazakova, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Блондинка

Желатиновая маска — быстрый эффект

Что нужно:

1 ст. л. желатина

3 ст. л. тёплой воды

1 ч. л. бальзама

Желатин — это природный коллаген, который обволакивает волосы, делая их гладкими и блестящими. Растворите желатин в воде, добавьте бальзам, нанесите на чистые влажные волосы, избегая корней. Оставьте на 40 минут под шапочкой, затем смойте тёплой водой.

Маска с кокосовым маслом и алоэ

Кокосовое масло питает волосы, а алоэ вера увлажняет и добавляет блеск. Смешайте по 2 ст. л. каждого компонента, нанесите на длину и оставьте на час. Уже после первого применения волосы становятся мягкими и ухоженными.

Почему это работает

Эффект ламинирования достигается за счёт создания защитной плёнки на поверхности волос. Это не только делает пряди визуально более здоровыми, но и защищает от внешних повреждений.

Домашние маски с эффектом ламинирования — это бюджетный, но действенный способ сделать волосы гладкими и сияющими. Попробуйте один из рецептов, и вы удивитесь результату уже после первого применения.

Уточнения

Во́лосы — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты), ороговевающих по мере удаления из точки роста в волосяных фолликулах и образующих наружный покров кожи млекопитающих.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.