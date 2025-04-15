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Вы не поверите, как легко выбрать юбку, которая идеально сядет на вашу фигуру

1:29
Моя семья » Красота и стиль

Правильный выбор юбки способен не только подчеркнуть достоинства фигуры, но и скрыть некоторые ее особенности, которые не всегда хочется демонстрировать. Чтобы выбрать идеальную модель, важно учитывать тип своей фигуры и подходить к выбору осознанно.

Джинсовая юбка
Фото: flickr.com by Bramblewood Fashion, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Джинсовая юбка

Песочные часы

Женщины с таким типом фигуры могут позволить себе практически любую модель, но особенно им подойдут юбки с высокой талией и чуть расширяющиеся к низу, такие как юбка-карандаш или юбка А-силуэта. Эти фасоны подчеркнут идеальные пропорции.

Прямоугольник

Для женщин с прямоугольной фигурой рекомендуется выбирать модели с дополнительным объёмом в нижней части, такие как плиссированные или юбки с баской. Это добавит изгиба в бедра и подчеркнёт талию.

Груша

Женщины с таким типом фигуры могут выбирать фасоны с расширяющимся низом, такие как юбки-тюльпаны или юбки в складку. Такие модели скроют массивные бедра и сделают образ более гармоничным.

Яблоко

Для этого типа фигуры подойдут юбки с завышенной талией, которые помогут скрыть живот и подчеркнуть стройные ноги. Юбки А-силуэта или прямые юбки будут отличным выбором.

Подбирая юбку по типу фигуры, важно помнить, что ключевым является не следование последним модным трендам, а умение выбрать то, что подчеркнет вашу индивидуальность и скрывает недостатки.

Уточнения

Ю́бка — предмет как женской, так и мужской поясной одежды, покрывающий нижнюю часть тела и эволюционировавший из набедренной повязки.

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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