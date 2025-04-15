Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Секрет популярности: две причины, почему зарубежные поездки стали доступнее
Рослесинфорг не справляется! В Приморье могут открыться новые горизонты для инвесторов
Прощай, желтизна на окнах: гениальный и безопасный раствор, который стоит копейки
Кошачий отбор: кого мурлыки пускают в свой закрытый клуб
После рекорда Гретцки: новый вызов для Овечкина — что дальше?
Как получить бронзовый загар без ожогов: 7 правил
Приоткрыл окно — спас жизнь: почти суперсила, доступная каждому водителю
Удобрение гибискуса: как и когда подкармливать растение
Гарик Харламов попал в больницу из-за необычной травмы: предмет застрял в теле

Как сделать волосы идеально гладкими за одну ночь — секреты, которые работают

1:35
Моя семья » Красота и стиль

Ночью волосы нуждаются в особом уходе, ведь это время, когда они восстанавливаются и отдыхают. Чтобы утренние локоны были здоровыми и блестящими, важно создать подходящие условия для их восстановления. Рассмотрим три ключевых аспекта ночного ухода за волосами.

Девушка спит
Фото: Designed by Freepik by diana-grytsku is licensed under Public domian
Девушка спит

Подушка — важный аксессуар для сохранения здоровья волос

Выбор подушки имеет огромное значение для волос. Сатиновая или шёлковая наволочка — лучший вариант, так как она уменьшает трение, предотвращая ломкость и секущиеся кончики. Эти ткани также не поглощают влагу из волос, что позволяет увлажняющим средствам работать эффективнее.

Масла и сыворотки для глубокого питания

Наносите увлажняющие масла и сыворотки перед сном для дополнительного питания волос. Масло арганы, кокоса или жожоба станет отличным выбором. Наносите их на кончики или по всей длине, чтобы утром ваши волосы были мягкими, блестящими и увлажненными.

Пучки и косы — идеальные способы для предотвращения повреждений

Пучки и косы, заплетённые на ночь, помогают предотвратить спутывание прядей и их ломкость. Если вы хотите получить объемные волны утром, попробуйте заплести волосы в свободную косу. Этот метод также помогает сохранить форму укладки и минимизировать повреждения.

Не забывайте об этих простых, но эффективных привычках, чтобы ваши волосы всегда были красивыми

Уточнения

Во́лосы — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты), ороговевающих по мере удаления из точки роста в волосяных фолликулах и образующих наружный покров кожи млекопитающих.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Сейчас читают
Встреча с легендой пошла не по плану: что сказал семилетний сын Малахова отцу после игры Роналду
Российский шоу-бизнес
Встреча с легендой пошла не по плану: что сказал семилетний сын Малахова отцу после игры Роналду Аудио 
Три народных средства, которые уничтожают тлю с первого раза
Садоводство, цветоводство
Три народных средства, которые уничтожают тлю с первого раза Аудио 
Кто в доме хозяин?: Песков честно ответил, на чьи деньги живёт его семья с Навкой
Российский шоу-бизнес
Кто в доме хозяин?: Песков честно ответил, на чьи деньги живёт его семья с Навкой Аудио 
Популярное
Он весит больше, чем курица, пахнет сдобой и почти не шевелится — но вы точно его полюбите

Какапо не летает, не боится людей и пахнет мёдом. Этот тяжёлый попугай уже почти вымер, но теперь его спасают с помощью дронов и науки. И у него есть шанс.

Он весит больше, чем курица, пахнет сдобой и почти не шевелится — но вы точно его полюбите
Тихий апокалипсис: как ветрогенераторы создают мёртвые зоны там, где раньше пели птицы
Тихий апокалипсис: как ветрогенераторы создают мёртвые зоны там, где раньше пели птицы
Не давайте змеям шанса: как сделать дачу для них невыносимой
Жареные — пустышки, а сырые — обман: как есть орехи правильно
Как создавались автомобили в СССР: от чертежа до сборки Дмитрий Плотников Востоковед Долгов оценил возможность достижения компромисса на переговорах Иран — США в Омане Любовь Степушова Кинорежиссёр Булат Сабитов: Сегодня неправильно представлять Казань как город с большой преступностью Анжела Якубовская
Самый тяжёлый паук в мире: кого боятся даже в джунглях
Эликсир из чайника: одна чашка заменяет полаптеки
Тонкости, о которых забывают при устройстве бетонных дорожек — проблемы начинаются весной
Тонкости, о которых забывают при устройстве бетонных дорожек — проблемы начинаются весной
Последние материалы
Больше не выбрасываю черствый хлеб: бабушкин способ с сахаром творит чудеса
Чем не стоит подкармливать малину: основные ошибки садоводов
Промышленная духовка потребляет как 65 холодильников: вот как укротить этого энергетического монстра
Поворотник — как сигнал доверия: как проехать по кольцу и остаться целым
Хочешь казаться выше? Эти лайфхаки работают лучше каблуков
Этот весенний картофель несет скрытую угрозу: когда ростки превращают его в яд
Смешная снаружи, ценная внутри: почему арабы обожают коз с кривыми мордами
Собчак рассказала о вызывающем поведении Меган Маркл
Съели пончик без зазрения совести? Вот сколько минут тренировки, сна или уборки сожгут его калории
Императорский фарфоровый завод покоряет мировые рынки: первый магазин в Турции откроет двери в 2025 году
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.