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Цветочный принт без бабушкиного эффекта: простые правила модного образа

1:36
Моя семья » Красота и стиль

Цветочный принт — один из самых романтичных и женственных, но он же способен легко «состарить» образ, если не знать, с чем и как его носить. Чтобы не попасть в модную ловушку и выглядеть стильно, а не как героиня старых семейных альбомов, стоит соблюдать несколько простых правил.

Женщина
Фото: Designed by Freepik by halayalex is licensed under Public domian
Женщина

Цветы — современно, если знать меру

Ключ к стильному образу с цветочным принтом — лаконичность. Лучше отказаться от тотального «цветочного» образа и сделать акцент на одной вещи: блузе, юбке или платье. Остальной гардероб должен быть нейтральным и однотонным. Идеальные спутники — белый, бежевый, серый или базовый деним.

Актуальные фасоны спасают образ

Выбирайте силуэты, которые сейчас в тренде. Объёмные рукава, миди-длина, А-силуэт или свободный крой — отличные решения, чтобы принт «зазвучал» современно. Избегай устаревших фасонов с оборками, рюшами и вышивками — именно они чаще всего создают «бабушкин» эффект.

Модные акценты решают всё

Добавь в образ трендовые аксессуары — остроносые балетки, сумку-тоут, солнцезащитные очки или украшения в минималистичном стиле. Они придадут свежесть и актуальность даже самому романтичному платью с цветами.

Цветочный принт — это не запретная зона, а модное поле для экспериментов. Главное — современный крой, умеренность и стильные детали.

Уточнения

Принт (или печать, орнамент) — печать текста и изображений (рисунок, или фотография), нанесённое определённым способом на бумагу, ткань (прямая печать на ткани, термотрансфер) или другую поверхность.

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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