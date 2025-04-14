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Хотите блестящие волосы без укладки и дорогостоящих средств? Лайфхак, о котором молчат стилисты

1:13
Моя семья » Красота и стиль

Красивые и блестящие волосы — мечта многих, и в поисках идеального средства мы готовы на всё. Один из популярных советов из TikTok и бьюти-блогов — ополаскивать волосы холодной водой после мытья. Но действительно ли это работает или просто очередной миф?

Девушка в душе
Фото: freepik by user18526052, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка в душе

Как это должно работать

Считается, что холодная вода «закрывает» кутикулы волоса, делая его поверхность гладкой. В результате свет лучше отражается, а пряди кажутся более блестящими и ухоженными. Это действительно имеет научную подоплёку: горячая вода может раскрывать кутикулы, а холодная — наоборот, сглаживать их.

А есть ли эффект на самом деле?

Да, но с оговорками. Холодная вода не решит проблему ломкости или сухости. Она лишь визуально улучшает текстуру и блеск, если волосы уже здоровые. Идеальный результат будет, если вы сочетаете такой метод с качественным кондиционером и масками.

Холодные ополаскивания — не волшебство, но и не миф. Это простой способ немного улучшить внешний вид волос, особенно в комплексе с базовым уходом.

Уточнения

Во́лосы — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты), ороговевающих по мере удаления из точки роста в волосяных фолликулах и образующих наружный покров кожи млекопитающих.

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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