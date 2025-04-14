Когда волосы плоские, как блин — спасает только один фокус из салона

Ты когда-нибудь замечала, что после визита к парикмахеру волосы выглядят объёмными, живыми и держат форму несколько дней? В домашних условиях добиться такого эффекта кажется почти невозможным, особенно если твои волосы тонкие и лишены плотности. Но есть хорошие новости — пышность у корней вполне реально создать самостоятельно, если знать пару профессиональных хитростей.
Стилист Галина Тоторина, мастер коротких стрижек и автор быстрой укладочной техники "Руки и фен", делится своими лайфхаками по созданию стойкого прикорневого объёма.
Что поможет достичь объёма:
Сегодня выбор укладочных средств настолько велик, что легко запутаться. Чтобы не ошибиться, ориентируйся на состояние волос:
На влажные волосы — подойдут пенки, спреи, средства с морской солью. Наносить их нужно сразу после мытья.
На сухие волосы — выбирай текстурирующие пудры и сухие спреи. Они отлично подходят для фиксации уже уложенной прически.
Важно знать: если переборщить со средствами на влажные волосы или нанести их неравномерно — придётся перемывать голову. Исправить такую ошибку уже не получится с помощью расчёски или фена.
Комбинация правильной сушки и подходящего стайлинга творит чудеса. А если добавить к этому прикорневой карвинг или лёгкую гофре-текстуру — даже самые тонкие волосы будут выглядеть гуще.
Придать волосам красивую форму и объём — несложно, если знать правильные приёмы. Теперь ты в курсе!
Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты).
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