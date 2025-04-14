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Когда волосы плоские, как блин — спасает только один фокус из салона

1:56
Моя семья » Красота и стиль

Ты когда-нибудь замечала, что после визита к парикмахеру волосы выглядят объёмными, живыми и держат форму несколько дней? В домашних условиях добиться такого эффекта кажется почти невозможным, особенно если твои волосы тонкие и лишены плотности. Но есть хорошие новости — пышность у корней вполне реально создать самостоятельно, если знать пару профессиональных хитростей.

Девушка укладывает волосы
Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian
Девушка укладывает волосы

Секреты объёма от стилиста

Стилист Галина Тоторина, мастер коротких стрижек и автор быстрой укладочной техники "Руки и фен", делится своими лайфхаками по созданию стойкого прикорневого объёма.

Что поможет достичь объёма:

  • современные стайлинговые продукты;
  • правильная техника сушки;
  • прикорневой карвинг;
  • щипцы гофре;
  • крупные бигуди.

Стайлинг: что выбрать и когда применять

Сегодня выбор укладочных средств настолько велик, что легко запутаться. Чтобы не ошибиться, ориентируйся на состояние волос:

На влажные волосы — подойдут пенки, спреи, средства с морской солью. Наносить их нужно сразу после мытья.

На сухие волосы — выбирай текстурирующие пудры и сухие спреи. Они отлично подходят для фиксации уже уложенной прически.

Важно знать: если переборщить со средствами на влажные волосы или нанести их неравномерно — придётся перемывать голову. Исправить такую ошибку уже не получится с помощью расчёски или фена.

Укладка, которая держится

Комбинация правильной сушки и подходящего стайлинга творит чудеса. А если добавить к этому прикорневой карвинг или лёгкую гофре-текстуру — даже самые тонкие волосы будут выглядеть гуще.

Придать волосам красивую форму и объём — несложно, если знать правильные приёмы. Теперь ты в курсе!

Уточнения

Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты).

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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