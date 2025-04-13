Домашние средства, которые лучше любой косметики

1:46 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Пока косметические полки ломятся от кремов, сывороток и масок с громкими обещаниями, настоящие сокровища могут скрываться… на вашей кухне. Именно там лежат продукты, которые легко заменят половину дорогих баночек и при этом не перегрузят кожу химией.

Фото: Freepik is licensed under Free license Тургор кожи

Их знали и использовали наши бабушки — и до сих пор эти рецепты работают.

Овсянка — завтрак для кожи

Не только для желудка, но и для лица. Измельчённая овсянка — универсальное средство:

очищающая маска для чувствительной кожи,

мягкий скраб,

база для успокаивающих смесей.

Добавьте тёплой воды или йогурта — и домашнее средство готово.

Кокосовое масло — натуральный мультипродукт

Нанесите его:

на губы — как бальзам,

на руки — как ночной крем,

на волосы — как маску перед мытьём.

В нём — жирные кислоты, витамины, антиоксиданты. Главное — использовать небольшое количество и не перегружать жирную кожу.

Мёд — антисептик с увлажняющим эффектом

Подходит для масок, точечных аппликаций и скрабов:

с корицей — улучшает кровообращение,

с йогуртом — даёт деликатный пилинг,

с лимоном — осветляет и выравнивает тон.

Натуральный мёд помогает при воспалениях и делает кожу мягкой без пересушивания.

Красота — изнутри

Зелёный чай — источник антиоксидантов,

Семена льна и чиа — поддержка пищеварения и источник омега-3,

Прохладная вода и массаж ложками — простые ритуалы, которые улучшают тонус и кровообращение.

Эффект от этих средств не будет мгновенным, как после салона, но он накопительный — и безопасный.

Уточнения

Красота́ — эстетическая (неутилитарная, непрактическая) категория, обозначающая совершенство, гармоничное сочетание аспектов объекта, при котором последний вызывает у наблюдателя эстетическое наслаждение.



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