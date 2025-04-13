Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Быстрое мороженое из двух ингредиентов: победит магазинное с первого укуса
Обычная дверь отнимает место — замените её этим решением
Бюджетные альтернативы удобрениям: создание здоровой почвы самостоятельно
Волосы растут как на дрожжах: это копеечное масло из аптеки — секрет роскошной шевелюры
Полное отсутствие культуры: Гнев Цыгановой настиг Пашу Техника даже после смерти
ТОП-5 обедов от бабушек СССР
Один недооценённый трюк, который спасёт ваши нервы в аэропорту
Простые идеи, которые делают ванную комнату в два раза уютнее
Как съесть бургер и пирожное без ущерба фигуре? Эта тренировка поможет отработать вкусный обед

Домашние средства, которые лучше любой косметики

1:46
Моя семья » Красота и стиль

Пока косметические полки ломятся от кремов, сывороток и масок с громкими обещаниями, настоящие сокровища могут скрываться… на вашей кухне. Именно там лежат продукты, которые легко заменят половину дорогих баночек и при этом не перегрузят кожу химией.

Тургор кожи
Фото: Freepik is licensed under Free license
Тургор кожи

Их знали и использовали наши бабушки — и до сих пор эти рецепты работают.

Овсянка — завтрак для кожи

Не только для желудка, но и для лица. Измельчённая овсянка — универсальное средство:

  • очищающая маска для чувствительной кожи,

  • мягкий скраб,

  • база для успокаивающих смесей.

Добавьте тёплой воды или йогурта — и домашнее средство готово.

Кокосовое масло — натуральный мультипродукт

Нанесите его:

  • на губы — как бальзам,

  • на руки — как ночной крем,

  • на волосы — как маску перед мытьём.

В нём — жирные кислоты, витамины, антиоксиданты. Главное — использовать небольшое количество и не перегружать жирную кожу.

Мёд — антисептик с увлажняющим эффектом

Подходит для масок, точечных аппликаций и скрабов:

  • с корицей — улучшает кровообращение,

  • с йогуртом — даёт деликатный пилинг,

  • с лимоном — осветляет и выравнивает тон.

Натуральный мёд помогает при воспалениях и делает кожу мягкой без пересушивания.

Красота — изнутри

  • Зелёный чай — источник антиоксидантов,

  • Семена льна и чиа — поддержка пищеварения и источник омега-3,

  • Прохладная вода и массаж ложками — простые ритуалы, которые улучшают тонус и кровообращение.

Эффект от этих средств не будет мгновенным, как после салона, но он накопительный — и безопасный.

Уточнения

Красота́ — эстетическая (неутилитарная, непрактическая) категория, обозначающая совершенство, гармоничное сочетание аспектов объекта, при котором последний вызывает у наблюдателя эстетическое наслаждение.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Древний секрет океана: в миг, привычная нам вода может превратиться в нечто другое
Наука и техника
Древний секрет океана: в миг, привычная нам вода может превратиться в нечто другое Аудио 
Найдено самое большое месторождение железной руды? Сколько это стоит
Экономика и бизнес
Найдено самое большое месторождение железной руды? Сколько это стоит Аудио 
Возраст без паспорта: определяем, сколько лет вашей кошке
Домашние животные
Возраст без паспорта: определяем, сколько лет вашей кошке Аудио 
Популярное
Водители этих моделей будто в клубе избранных — к ним у ГИБДД просто нет вопросов

Некоторые автомобили сотрудники ДПС почти не останавливают. Рассказываем, какие машины считаются «невидимыми» для дорожной полиции — и почему.

Водители этих моделей будто в клубе избранных — к ним у ГИБДД просто нет вопросов
Как узнать, сколько литров осталось в баке — даже без подсказок на приборной панели
Как узнать, сколько литров осталось в баке — даже без подсказок на приборной панели
Прощай, спокойный отпуск: пассажиров с чемоданами этих 3 цветов ждут неприятности в аэропорту
Найдено самое большое месторождение железной руды? Сколько это стоит
Кухня СССР. Оливье без колбасы — миф или трагедия? Дмитрий Плотников Она полюбила соперницу и спасла семью: вот как учение Дынова о числе 3 изменило её жизнь Игорь Буккер Новое правительство Германии будет нацелено на войну с Россией Любовь Степушова
Франция нашла своё космическое сокровище: вес поражает
Зарабатывает миллионы, а живёт в отелях: Шаман признался, почему до сих пор без квартиры
Разовый эпизод: Лолита Милявская поставила точку в истории с шоу Суперстар! на НТВ
Разовый эпизод: Лолита Милявская поставила точку в истории с шоу Суперстар! на НТВ
Последние материалы
Обычная дверь отнимает место — замените её этим решением
Бюджетные альтернативы удобрениям: создание здоровой почвы самостоятельно
Волосы растут как на дрожжах: это копеечное масло из аптеки — секрет роскошной шевелюры
Полное отсутствие культуры: Гнев Цыгановой настиг Пашу Техника даже после смерти
ТОП-5 обедов от бабушек СССР
Один недооценённый трюк, который спасёт ваши нервы в аэропорту
Простые идеи, которые делают ванную комнату в два раза уютнее
Как съесть бургер и пирожное без ущерба фигуре? Эта тренировка поможет отработать вкусный обед
Хром в ядерной энергетике: как российские учёные сделали топливо безопаснее
Обновление, которое ждали: Duster с новым мотором на старте продаж
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.