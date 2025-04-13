Волосы снова секутся? Попробуйте эти правила расчёсывания

Кажется, что может быть проще — провести по волосам расчёской и пойти по делам. Но именно в этой, казалось бы, банальной привычке кроется причина ломкости, секущихся концов и тусклого вида.
Разница между "расчёсыванием на автомате" и грамотным уходом — в деталях. А они, как выясняется, решают всё.
Рывки и спешка — худшие враги волос. Вместо этого дерматологи рекомендуют:
проводить расчёску мягко, без натяжения,
начинать с кончиков, постепенно продвигаясь к корням,
не пытаться "продавить" спутанный узел — лучше разделить его по частям.
Особенно для прямых и тонких волос. Под воздействием воды волосы становятся хрупкими и легко травмируются.
Что делать:
причёсываться до мытья — это упростит уход,
или дождаться, пока волосы подсохнут полотенцем — и только тогда приступать к расчёсыванию.
— Нанесите кондиционер или маску — это создаст скольжение.
— Используйте гребень с редкими зубьями.
— Двигайтесь от концов к корням, придерживая пряди рукой, чтобы не тянуть кожу головы.
— Регулярные увлажняющие маски помогут в будущем избежать узлов.
Владельцам кудрей лучше причёсываться во влажном состоянии:
нанесите несмываемый кондиционер,
разделите волосы на секции,
сначала распутайте пальцами,
затем аккуратно обработайте гребнем.
Плавные движения сохраняют форму завитков и предотвращают пушистость.
Пара минут мягкого массажа расчёской с гибкими зубцами улучшит кровообращение и ускорит рост волос. Это не только приятно, но и полезно.
Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты), ороговевающих по мере удаления из точки роста в волосяных фолликулах и образующих наружный покров кожи млекопитающих.
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