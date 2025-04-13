Волосы снова секутся? Попробуйте эти правила расчёсывания

1:55 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Кажется, что может быть проще — провести по волосам расчёской и пойти по делам. Но именно в этой, казалось бы, банальной привычке кроется причина ломкости, секущихся концов и тусклого вида.

Фото: https://www.freepik.com by teksomolika Девушка с длинными волосами

Разница между "расчёсыванием на автомате" и грамотным уходом — в деталях. А они, как выясняется, решают всё.

Плавно, а не резко

Рывки и спешка — худшие враги волос. Вместо этого дерматологи рекомендуют:

проводить расчёску мягко, без натяжения,

начинать с кончиков, постепенно продвигаясь к корням,

не пытаться "продавить" спутанный узел — лучше разделить его по частям.

Мокрые волосы — зона риска

Особенно для прямых и тонких волос. Под воздействием воды волосы становятся хрупкими и легко травмируются.

Что делать:

причёсываться до мытья — это упростит уход,

или дождаться, пока волосы подсохнут полотенцем — и только тогда приступать к расчёсыванию.

Для спутанных и склонных к узлам

— Нанесите кондиционер или маску — это создаст скольжение.

— Используйте гребень с редкими зубьями.

— Двигайтесь от концов к корням, придерживая пряди рукой, чтобы не тянуть кожу головы.

— Регулярные увлажняющие маски помогут в будущем избежать узлов.

Объём и кудри — только во влажном виде

Владельцам кудрей лучше причёсываться во влажном состоянии:

нанесите несмываемый кондиционер,

разделите волосы на секции,

сначала распутайте пальцами,

затем аккуратно обработайте гребнем.

Плавные движения сохраняют форму завитков и предотвращают пушистость.

И немного пользы для кожи головы

Пара минут мягкого массажа расчёской с гибкими зубцами улучшит кровообращение и ускорит рост волос. Это не только приятно, но и полезно.

Уточнения

Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты), ороговевающих по мере удаления из точки роста в волосяных фолликулах и образующих наружный покров кожи млекопитающих.



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