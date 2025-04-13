Наносите крем неправильно? Вот почему он не работает

2:11 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Вы купили хороший крем, тщательно ухаживаете за кожей, но она всё равно сухая, блестит или покрывается высыпаниями? Возможно, дело вовсе не в средстве, а в том, как вы его используете.

Фото: freepik by drobotdean is licensed under https://www.freepik.com Девушка

Разбираемся, какие привычки сводят эффект крема к нулю — и что делать, чтобы уход действительно работал.

1. Наносите крем по "мокрому"

Многие торопятся и наносят крем сразу после умывания, не промокнув кожу. В результате вода на лице мешает компонентам проникать вглубь, снижая эффективность средства.

Как правильно: аккуратно промокните кожу мягким полотенцем или салфеткой, чтобы убрать лишнюю влагу, но сохранить лёгкую увлажнённость.

2. Смешиваете несовместимые активы

Витамин С и ретинол — полезны, но не вместе. Если наносить их одновременно, они могут нейтрализовать друг друга и вызвать раздражение.

Совет:

витамин С — утром,

-ретинол или кислоты — вечером.

Разделяйте активные компоненты по времени суток.

3. Используете просроченный продукт

Срок годности отсчитывается с даты производства, а не с момента вскрытия. Если крем пролежал год на полке, а потом ещё полгода у вас, его формула уже могла распасться.

Важно: проверяйте дату выпуска, храните кремы вдали от света и тепла, особенно — не в ванной.

4. Не тот крем для вашей кожи

Сухой тип нуждается не только в увлажнении, но и в жирах — липидах для восстановления барьера. А жирная кожа часто страдает от обезвоживания, и ей тоже нужно увлажнение.

Что делать: выбирайте крем по состоянию кожи, а не только по типу. Иногда нужен восстанавливающий, а не матирующий.

5. Слишком много ухода

Кожа — живой орган, и если постоянно нагружать её множеством средств, она теряет способность к саморегуляции. Результат — новые проблемы.

Вывод: иногда коже нужно меньше, а не больше. Уберите из ухода лишнее и дайте коже "подышать".

Уточнения

Крем — отделочный полуфабрикат кондитерского производства, используется как для украшения поверхности изделий, так и для прослаивания и обмазывания коржей и заполнения полостей выпеченных полуфабрикатов.



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