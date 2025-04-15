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Француженки раскрыли тайну: их любимое масло возвращает волосам блеск и силу мгновенно

1:47
Моя семья » Красота и стиль

Чтобы сохранить здоровье и красоту волос, важно вести здоровый образ жизни и правильно питаться. Однако дополнительная помощь может оказаться весьма полезной. Растительные масла — это настоящие помощники в уходе за волосами. Они питают, увлажняют и защищают волосы, как в чистом виде, так и в составе различных косметических средств.

Девушка с длинными волосами
Фото: https://www.freepik.com by teksomolika
Девушка с длинными волосами

Волосы ежедневно подвергаются множеству стрессов: расчесывание, термическое воздействие от фена и утюжка, окрашивание, трение об одежду, стресс и даже загрязнение окружающей среды. Все это делает волосы ломкими, тусклыми и способствует появлению секущихся кончиков. Регулярное использование масел помогает восстановить волосы и предотвратить их повреждения.

Одним из самых популярных масел среди ценителей красоты является "Интенсивное восстанавливающее масло для волос" от L'Occitane en Provence, считают бьюти-редакторы французского Elle.

Это косметическое средство — звезда экрана

Это масло, ставшее популярным благодаря сериалу "Белый лотос", питает, разглаживает и восстанавливает волосы уже после первого применения. В его основе — эфирное масло ангелики, которое успокаивает вьющиеся волосы, придает им блеск и глубоко восстанавливает структуру.

Использовать масло очень просто.

  • Для ежедневного ухода нанесите 3-4 капли на ладони, равномерно распределите по всей длине и кончикам волос.
  • Для более интенсивного эффекта нанесите масло на всю длину перед сном и оставьте на ночь. Утром вымойте волосы, и вы сразу заметите результат.

Уточнения

Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты), ороговевающих по мере удаления из точки роста в волосяных фолликулах.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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