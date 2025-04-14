Почему австралийки выглядят так молодо: 3 столпа их естественной красоты

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Австралийские женщины на протяжении десятилетий вдохновляют своим стилем и естественной красотой. Кирстен Карриол, основательница бренда Lanolips, рассказала о секретах красоты этой удивительной страны.

Фото: freepik.com by halayalex, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Полосатые брюки

Австралийки славятся своей минималистичной косметикой: они предпочитают выделять что-то одно — либо глаза, либо губы, чтобы не перегружать образ в жаркую погоду. Главное для них — это забота о коже, которая позволяет обходиться без плотных слоев тонального крема. Ежедневное использование солнцезащитного крема помогает избежать преждевременного старения и снизить риск рака кожи. Для своего бренда Кирстен разработала бальзам для губ с SPF, который стал популярным продуктом.

В уходе за кожей австралийки придерживаются принципа естественности. Мы действительно фокусируемся на здоровье кожи, говорит Кирстен. С детства она видела, как её мать пользовалась одним кремом для всего тела, что вдохновило её на создание универсального увлажняющего средства Everywhere Cream на основе ланолина.

"Моя мама всегда говорила мне: используйте один крем везде — это просто и эффективно", — советует Кирстен в интервью с Journaldesfemmes.

Спорт также играет важную роль в жизни австралийских женщин. Помимо серфинга, популярны такие виды активности, как ходьба, пилатес и плавание в открытой воде. Даже зимой австралийцы купаются в океане. Это бодрит и дарит ощущение жизни, рассказывает Кирстен. Плавание укрепляет иммунитет, улучшает кровообращение и ускоряет обмен веществ, что способствует сжиганию калорий. Кроме того, этот вид спорта обладает антидепрессивным эффектом.

"Мы любим проводить время на свежем воздухе и наслаждаться хорошей погодой. Это очень по-австралийски — стремиться к единению с природой!", — заключила бьюти-эксперт.

Уточнения

Австра́лия (англ. Australia, МФА: [əˈstreɪljə], от лат. austrālis — «южный»), официальная форма — Австрали́йский Сою́з, или Содру́жество Австра́лии (англ. Commonwealth of Australia, МФА: [ˈkɒm.ənˌwɛlθ əv əˈstreɪljə]) — государство в Южном полушарии, занимающее одноимённый материк, остров Тасмания и несколько других островов Индийского и Тихого океанов; является шестым государством по площади в мире.



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