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Кожный барьер разрушается каждый день: вот фатальная ошибка при умывании, о которой молчат

2:07
Моя семья » Красота и стиль

Французский врач общей практики рекомендует отказаться от привычки умываться слишком горячей или холодной водой.

Умывание
Фото: freepik.com by pvproductions, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Умывание

Большинство людей ежедневно тщательно очищают лицо, выбирая подходящие средства: сыворотку и крем. Если в течение дня используется макияж, может потребоваться двойная очистка. Суть этого метода заключается в использовании двух разных продуктов для удаления различных загрязнений. Сначала наносится масло или бальзам для снятия макияжа, солнцезащитного крема и кожного жира, а затем используется пенящееся средство или крем для удаления оставшихся загрязнений. Это напоминает процесс подметания пола перед мытьем. После очищения кожа готова к нанесению уходовых средств.

Однако есть одна ошибка, которую следует избегать при умывании. Речь идет о температуре воды. Хотя горячая вода кажется комфортной, она может нанести вред коже. Она удаляет естественные масла, повреждая кожный барьер, что может привести к сухости, раздражению и появлению дефектов. Кроме того, горячая вода усиливает покраснение и содержит больше известняка, который кристаллизуется при нагревании, вызывая сухость кожи.

Холодная вода также не является оптимальным выбором для очищения лица. Она не обеспечивает должного очищения и вызывает сужение сосудов, что может привести к микроповреждениям и нарушению кожного барьера. Холодная вода также может сделать кожу менее восприимчивой к дальнейшим процедурам. Хотя лед иногда используется для тонизирования кожи и уменьшения отечности, его применение имеет свои ограничения, пишет французское издание Journaldesfemmes.

Таким образом, для безопасного и эффективного очищения лица рекомендуется использовать теплую воду. Она помогает удалить глубокие загрязнения, не вызывая обезвоживания или раздражения, обеспечивая здоровье и красоту кожи.

Уточнения

Ко́жа (лат. cutis; др.-греч. δέρμα [ˈdɛrmə]) — наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган. В биологии — наружный покров позвоночных животных. 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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