Забудь скучные прически! Эти стрижки — спасение для волос 40+

Возрастные изменения волос — не повод отказываться от стильных и выразительных причесок. Правильно подобранная стрижка может не только замаскировать поредение, но и визуально добавить пышности, свежести и легкости.
Если ты замечаешь, что волосы стали тоньше, пикси с пробором набок — находка. Эта прическа мгновенно добавляет объем за счёт асимметрии. Пряди, зачесанные на одну сторону, прикрывают поредевшие участки, а образ приобретает изысканную элегантность. Не хочешь отказываться от привычного прямого пробора? Сделай передние пряди короче — они будут красиво обрамлять лицо, создавая визуальный объем.
Этот стильный вариант каре — фаворит сезона. Благодаря текстурированным слоям и правильной длине, волосы смотрятся более густыми и упругими. А главное — укладка не потребует усилий: итальянский боб хорошо выглядит как в распущенном, так и в собранном виде. Секрет в том, что объем формируется на макушке, а передние слои мягко подчеркивают черты лица.
Легкая и слегка волнистая челка — универсальный прием стилистов для омоложения образа. Особенно она идет тем, кто хочет добавить визуальной густоты волосам у лица. Челка в стиле Холли Берри отлично смотрится и с короткими, и с длинными прическами, придавая свежесть и объем.
Когда хочется чего-то нового, но не кардинально короткого — стоит попробовать бикси. Эта стрижка объединила лучшее от пикси и каре: легкость, объем, стиль. Ты сама выбираешь — добавить слоев или сделать длину чуть ниже уха. А проборы и укладка каждый раз будут открывать новую версию твоего образа.
Чтобы прическа действительно преобразила, важно не только подобрать удачную стрижку, но и следить за здоровьем волос: витамины, правильный уход, бережное отношение. И главное — довериться хорошему мастеру.
Причёска — форма, придаваемая волосам стрижкой, завивкой, укладкой, филировкой, плетением или подбором цветовой гаммы.
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