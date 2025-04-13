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Опускаете шею — теряете молодость: неожиданные причины преждевременного старения

3:18
Моя семья » Красота и стиль

В нашей жизни шея часто остается в тени — буквально и фигурально. В то время как мы регулярно уделяем внимание лицу, кожа шеи постепенно стареет, поддаваясь тем же факторам, что и кожа на лице, но гораздо быстрее. Появление горизонтальных морщин, провисание и темные пятна — это не миф, а реальность, с которой сталкиваются многие. Почему так происходит, и как мы можем предотвратить старение этой деликатной зоны?

Двойной подбородок
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Двойной подбородок

Вредные привычки, ускоряющие старение шеи

Одной из самых распространенных ошибок является привычка сутулиться, особенно при использовании смартфона. Так называемое "tech neck" ускоряет появление морщин и потерю тонуса. Но и это не всё: неправильно выбранная подушка может оставлять следы на коже, превращая их в постоянные морщины. Не стоит забывать и про солнцезащитный крем: шея часто остается без защиты от ультрафиолетовых лучей, что способствует образованию темных пятен. К тому же, распыляя духи прямо на шею, можно нанести вред, так как алкоголь и другие химические вещества, входящие в состав, делают кожу уязвимой. А ещё мы часто забываем увлажнять шею, ограничиваясь только лицом. Все эти привычки стоит пересмотреть, если не хочется столкнуться с преждевременным старением кожи шеи.

Почему шея стареет быстрее

Кожа на шее гораздо тоньше, чем на лице, и содержит меньше коллагена и эластина — белков, которые поддерживают её упругость. Это делает шею особенно уязвимой к провисанию и появлению морщин. Также на шее меньше сальных желез, что ведет к снижению увлажненности, повышенной сухости и образованию тонких линий. К тому же, постоянное воздействие внешних факторов, таких как ультрафиолет и загрязнения, ускоряет старение кожи, приводя к появлению темных пятен и обесцвечивания. Кроме того, постоянные движения головы создают дополнительное механическое напряжение на коже шеи, что способствует её провисанию. С возрастом жировая прослойка под кожей становится тоньше, и кожа теряет свою упругость, что приводит к образованию двойного подбородка.

Как правильно ухаживать за шеей

Для того чтобы замедлить процесс старения, необходимо ежедневно ухаживать за кожей шеи. Рекомендуется использовать кремы с пептидами, ретинолом и гиалуроновой кислотой, которые стимулируют выработку коллагена и поддерживают увлажнение кожи. Массаж шеи также имеет большое значение — он помогает улучшить микроциркуляцию и эластичность. Важно помнить, что массаж нужно делать снизу вверх, избегая давления на кожу. Также стоит следить за осанкой — держите подбородок параллельно земле, чтобы уменьшить напряжение в шейных мышцах и предотвратить появление складок. И, конечно, не забывайте про защиту от солнца: ежедневное нанесение солнцезащитного крема SPF 50 поможет предотвратить фотоповреждения и сохранить кожу шеи здоровой и ровной.

Уточнения

Ше́я (лат. collum) — часть тела позвоночных, соединяющая голову с туловищем. 

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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