Жир, жара и шампунь: трио, после которого кожа сходит с ума

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Прыщи — не всегда результат плохого ухода за кожей. За этими высыпаниями может стоять целая цепочка биохимических и внешних факторов, о которых мало кто задумывается. Разобраться в их механизме — значит сделать первый шаг к чистой коже.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Гипергидроз

Как запускается "механизм акне"

Всё начинается с гормонов. Особенно в подростковом возрасте, когда уровень андрогенов — мужских гормонов, которые вырабатываются и у девушек, — резко возрастает. Это усиливает работу сальных желез, кожа становится жирной, а сало — густым и липким.

"Выработка кожного сала под пробкой закрытого сально-волосяного протока становится идеальной средой для размножения бактерий…"

Так появляются пробки в порах — комедоны. А за ними — бактерии, которые обычно живут на коже тихо, но при закупорке начинают активно размножаться, вызывая воспаление и раздражение.

Не только подростки

Прыщи могут "навестить" и в зрелом возрасте. Если высыпания появляются после 30 лет, это повод проверить гормональный фон. У женщин такие прыщи часто связаны с фазами цикла: перед месячными уровень стероидных гормонов снова скачет. Более 70% женщин замечают перед менструацией хотя бы один-два воспаления на лице.

"Прыщи после 30 лет — серьёзный повод детально обследовать своё здоровье."

Неочевидные причины: от косметики до климата

Гиперкератоз (утолщение верхнего слоя кожи) — последствие нехватки витамина А, контакта с агрессивными веществами или длительного трения кожи.

Жара и влажность провоцируют акне даже у тех, кто давно забыл о подростковом возрасте.

Масла для массажа и SPF-косметика могут забивать поры, особенно если не смывать их как следует.

Комедогенная косметика — проверьте шампуни и бальзамы: часто именно они провоцируют воспаления на спине.



Лайфхак: при мытье головы не давайте шампуню стекать по спине — это может стать причиной высыпаний.

Уход за кожей спины: как действовать правильно

Избавьтесь от скрабов, щёток и мочалок — они только усугубляют воспаления.

Пользуйтесь отдельным полотенцем и меняйте его чаще.

Применяйте тоники и средства для точечной обработки — такие же, как для лица.

Выбирайте очищающие средства с нейтральным pH.

И, главное, не выдавливайте прыщи — это может привести к инфекции и рубцам.

Уточнения

Акне́ (от др.-греч. ἀκμή — остриё, разгар, расцвет), или угри — это длительное воспалительное состояние кожи, возникающее при закупоривании кожным салом волосяного фолликула.



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