Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Устали бегать без результата? Вот что работает лучше и быстрее кардио
Опускаете шею — теряете молодость: неожиданные причины преждевременного старения
Великолепные моторы ВАЗ: от Копейки до Нивы
Холод, влага или вредители? Распознаём врагов толстянки по листьям
Трамп закручивает гайки: но для одной компании, похоже, готов сделать исключение
Авиакомпания сказала нет, но 17-килограммовая собака полетит в салоне: раскрыт секрет, убедивший судей изменить правила
Стоимость домашнего пасхального кулича выросла на 11%
Тормозим процесс старения: этот вкусный продукт омолодит и вернёт память
Почему весна — не лучшее время для будущих родителей

Жир, жара и шампунь: трио, после которого кожа сходит с ума

2:36
Моя семья » Красота и стиль

Прыщи — не всегда результат плохого ухода за кожей. За этими высыпаниями может стоять целая цепочка биохимических и внешних факторов, о которых мало кто задумывается. Разобраться в их механизме — значит сделать первый шаг к чистой коже.

Гипергидроз
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Гипергидроз

Как запускается "механизм акне"

Всё начинается с гормонов. Особенно в подростковом возрасте, когда уровень андрогенов — мужских гормонов, которые вырабатываются и у девушек, — резко возрастает. Это усиливает работу сальных желез, кожа становится жирной, а сало — густым и липким.

"Выработка кожного сала под пробкой закрытого сально-волосяного протока становится идеальной средой для размножения бактерий…"

Так появляются пробки в порах — комедоны. А за ними — бактерии, которые обычно живут на коже тихо, но при закупорке начинают активно размножаться, вызывая воспаление и раздражение.

Не только подростки

Прыщи могут "навестить" и в зрелом возрасте. Если высыпания появляются после 30 лет, это повод проверить гормональный фон. У женщин такие прыщи часто связаны с фазами цикла: перед месячными уровень стероидных гормонов снова скачет. Более 70% женщин замечают перед менструацией хотя бы один-два воспаления на лице.

"Прыщи после 30 лет — серьёзный повод детально обследовать своё здоровье."

Неочевидные причины: от косметики до климата

  • Гиперкератоз (утолщение верхнего слоя кожи) — последствие нехватки витамина А, контакта с агрессивными веществами или длительного трения кожи.
  • Жара и влажность провоцируют акне даже у тех, кто давно забыл о подростковом возрасте.
  • Масла для массажа и SPF-косметика могут забивать поры, особенно если не смывать их как следует.
  • Комедогенная косметика — проверьте шампуни и бальзамы: часто именно они провоцируют воспаления на спине.


Лайфхак: при мытье головы не давайте шампуню стекать по спине — это может стать причиной высыпаний.

Уход за кожей спины: как действовать правильно

  • Избавьтесь от скрабов, щёток и мочалок — они только усугубляют воспаления.
  • Пользуйтесь отдельным полотенцем и меняйте его чаще.
  • Применяйте тоники и средства для точечной обработки — такие же, как для лица.
  • Выбирайте очищающие средства с нейтральным pH.
  • И, главное, не выдавливайте прыщи — это может привести к инфекции и рубцам.

Уточнения

Акне́ (от др.-греч. ἀκμή — остриё, разгар, расцвет), или угри — это длительное воспалительное состояние кожи, возникающее при закупоривании кожным салом волосяного фолликула.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Сейчас читают
Прощай, спокойный отпуск: пассажиров с чемоданами этих 3 цветов ждут неприятности в аэропорту
Туризм
Прощай, спокойный отпуск: пассажиров с чемоданами этих 3 цветов ждут неприятности в аэропорту Аудио 
Садальский рассказал, какой подарок Андрей Малахов сделал родному городу Апатиты
Шоу-бизнес
Садальский рассказал, какой подарок Андрей Малахов сделал родному городу Апатиты Аудио 
Франция нашла своё космическое сокровище: вес поражает
Наука и техника
Франция нашла своё космическое сокровище: вес поражает Аудио 
Популярное
Водители этих моделей будто в клубе избранных — к ним у ГИБДД просто нет вопросов

Некоторые автомобили сотрудники ДПС почти не останавливают. Рассказываем, какие машины считаются «невидимыми» для дорожной полиции — и почему.

Водители этих моделей будто в клубе избранных — к ним у ГИБДД просто нет вопросов
Как узнать, сколько литров осталось в баке — даже без подсказок на приборной панели
Как узнать, сколько литров осталось в баке — даже без подсказок на приборной панели
Найдено самое большое месторождение железной руды? Сколько это стоит
Прощай, спокойный отпуск: пассажиров с чемоданами этих 3 цветов ждут неприятности в аэропорту
Суперджет SJ-100 поднялся ближе к звёздам, на максимальную высоту — 12200 метров Дмитрий Плотников Она полюбила соперницу и спасла семью: вот как учение Дынова о числе 3 изменило её жизнь Игорь Буккер Новое правительство Германии будет нацелено на войну с Россией Любовь Степушова
Франция нашла своё космическое сокровище: вес поражает
Сделайте эти пять процедур весной — и летом не узнаете себя в зеркале
Разовый эпизод: Лолита Милявская поставила точку в истории с шоу Суперстар! на НТВ
Разовый эпизод: Лолита Милявская поставила точку в истории с шоу Суперстар! на НТВ
Последние материалы
Устали бегать без результата? Вот что работает лучше и быстрее кардио
Опускаете шею — теряете молодость: неожиданные причины преждевременного старения
Великолепные моторы ВАЗ: от Копейки до Нивы
Холод, влага или вредители? Распознаём врагов толстянки по листьям
Трамп закручивает гайки: но для одной компании, похоже, готов сделать исключение
Авиакомпания сказала нет, но 17-килограммовая собака полетит в салоне: раскрыт секрет, убедивший судей изменить правила
Стоимость домашнего пасхального кулича выросла на 11%
Тормозим процесс старения: этот вкусный продукт омолодит и вернёт память
Почему весна — не лучшее время для будущих родителей
Новая машина — куча кнопок, но пользы мало: список, от которого устанет даже пассажир
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.