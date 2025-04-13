Жир, жара и шампунь: трио, после которого кожа сходит с ума

Прыщи — не всегда результат плохого ухода за кожей. За этими высыпаниями может стоять целая цепочка биохимических и внешних факторов, о которых мало кто задумывается. Разобраться в их механизме — значит сделать первый шаг к чистой коже.
Всё начинается с гормонов. Особенно в подростковом возрасте, когда уровень андрогенов — мужских гормонов, которые вырабатываются и у девушек, — резко возрастает. Это усиливает работу сальных желез, кожа становится жирной, а сало — густым и липким.
"Выработка кожного сала под пробкой закрытого сально-волосяного протока становится идеальной средой для размножения бактерий…"
Так появляются пробки в порах — комедоны. А за ними — бактерии, которые обычно живут на коже тихо, но при закупорке начинают активно размножаться, вызывая воспаление и раздражение.
Прыщи могут "навестить" и в зрелом возрасте. Если высыпания появляются после 30 лет, это повод проверить гормональный фон. У женщин такие прыщи часто связаны с фазами цикла: перед месячными уровень стероидных гормонов снова скачет. Более 70% женщин замечают перед менструацией хотя бы один-два воспаления на лице.
"Прыщи после 30 лет — серьёзный повод детально обследовать своё здоровье."
Лайфхак: при мытье головы не давайте шампуню стекать по спине — это может стать причиной высыпаний.
Акне́ (от др.-греч. ἀκμή — остриё, разгар, расцвет), или угри — это длительное воспалительное состояние кожи, возникающее при закупоривании кожным салом волосяного фолликула.
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