Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Лепс решился показать невесту: певец опубликовал редкий кадр с Авророй Кибой
Магия Коэльо оживёт в кино: создатель Переходного возраста возьмётся за экранизацию Алхимика
Словесная дуэль звёзд: Лазарев едко подколол Чумакова на съёмках популярного шоу
Праздничный стол без удара по кошельку: треску заменят эти 7 рыб
Зевнул — и укусил: что на самом деле означает собачий зевок
Бесплатная парковка в Подмосковье: для кого она стала доступна, и как ею воспользоваться?
Как вернуть чистоту виниловому сайдингу за 30 минут — без дорогостоящих услуг
Туристы видят лишь вершину айсберга: вот настоящая жизнь в Куско, скрытая от посторонних глаз
Вику Цыганову стошнило после концерта Леонтьева: вот что её потрясло до глубины души

Грязные кисти для макияжа: опасность, которую мы не видим, но ощущаем каждый день

2:16
Моя семья » Красота и стиль

Использование грязных кисточек для макияжа — это не только вопрос эстетики, но и здоровья вашей кожи. Если вы часто сталкиваетесь с акне, воспалениями или кожными раздражениями, возможно, стоит обратить внимание на то, как часто вы чистите свои кисти.

Тени для век
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Тени для век

Почему важно регулярно мыть кисти для макияжа

Ваши любимые кисти могут быть настоящими переносчиками грязи, бактерий и грибков, которые накапливаются на их щетинках. Каждое применение кисточек — это прямой контакт с вашей кожей, и если они не очищены, это может вызвать серьезные проблемы.

Три главные угрозы для кожи от грязных кисточек

  • Акне
    Грязные кисти создают идеальную среду для размножения бактерий. Когда на их поверхности скапливаются кожное сало, омертвевшие клетки кожи и бактерии, все это может привести к появлению воспалений и акне. Особенно это актуально для людей с чувствительной или склонной к акне кожей.
  • Закупорка пор
    На щетках остаются не только остатки макияжа, но и пыль, бактерии и грибки, которые, попадая на кожу, могут забивать поры. Это препятствует нормальному дыханию кожи и провоцирует воспаления, что в свою очередь ведет к прыщам и другим кожным проблемам.
  • Раздражения и инфекции
    Вы когда-нибудь замечали, что использование грязной кисточки для макияжа вызывает неприятные ощущения? Это не случайность. Когда кисть загрязняется, она может нарушать работу сальных желез, что приводит к воспалению. Частое использование грязных кистей ослабляет защитный барьер кожи, увеличивая риск инфекций и раздражений.

Как избежать проблем с кожей

Регулярная чистка кисточек для макияжа — это не просто гигиеничная привычка, а необходимая мера для поддержания здоровья вашей кожи. Если вы хотите избежать раздражений и воспалений, а также продлить жизнь вашим кисточкам, не забывайте очищать их после каждого использования.

Важно помнить! Мыть кисточки для макияжа — это несложная, но жизненно важная процедура, которая поможет вам сохранить кожу чистой и здоровой.

Уточнения

Акне́ (от др.-греч. ἀκμή — остриё, разгар, расцвет), или угри — это длительное воспалительное состояние кожи, возникающее при закупоривании кожным салом волосяного фолликула.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Сейчас читают
Вот где спрятана вода на Марсе — её миллиарды тонн
Наука и техника
Вот где спрятана вода на Марсе — её миллиарды тонн Аудио 
Руки, как у девочки: домашняя смесь, которая работает сильнее ботокса
Красота и стиль
Руки, как у девочки: домашняя смесь, которая работает сильнее ботокса Аудио 
Почему тренировки для тех, кому за 50 — это миф, и что делать вместо них
Новости спорта
Почему тренировки для тех, кому за 50 — это миф, и что делать вместо них Аудио 
Популярное
Цветок, что растёт сам, пахнет шиком и превращает дачу в дворец вообще без ухода

Необыкновенная роза, которая растёт группами, пахнет изысканно и превращает ваш сад в картину из сказки.

Цветок, что растёт сам, пахнет шиком и превращает дачу в дворец вообще без ухода
Айсберг ушёл — и открыл портал: подо льдом веками жила своя цивилизация
Айсберг ушёл — и открыл портал: подо льдом веками жила своя цивилизация
Переезд жителей Рио-де-Жанейро и не только неизбежен? Моря и океаны перешли в наступление
Водители этих моделей будто в клубе избранных — к ним у ГИБДД просто нет вопросов
КамАЗ и ЗиЛ: братья по асфальту Дмитрий Плотников Она полюбила соперницу и спасла семью: вот как учение Дынова о числе 3 изменило её жизнь Игорь Буккер Новое правительство Германии будет нацелено на войну с Россией Любовь Степушова
Вот где спрятана вода на Марсе — её миллиарды тонн
Камни, дренаж и ложь: ловушка, в которую попались миллионы цветоводов
Один раз отрежь — и забудь о фене: новая прическа врывается в салоны
Один раз отрежь — и забудь о фене: новая прическа врывается в салоны
Последние материалы
15 минут для идеальной формы ягодиц. Откройте для себя секреты стройности
Более 20 тонн бесплатно! Проект Доступная рыба бьёт новые рекорды на Сахалине
Без компьютера, но с идеей — с чего начался взлёт Microsoft
Фаршированная грудка, которая выходит сочной всегда
Грязные кисти для макияжа: опасность, которую мы не видим, но ощущаем каждый день
Ностальгия по 3 копейкам: лучшие блюда столовой СССР
Кальций без лактозы: находка для веганов и аллергиков
Как избавиться от плесени на потолке, не нарушая покой в доме — быстро и без затрат
Без питания — без памяти: что теряет авто при неправильном снятии аккумулятора
Рекорд Овечкина побудил русских детей заниматься хоккеем: вот преимущества этого вида спорта
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.