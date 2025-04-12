Солнцезащитный крем или старость? Выбор за вами

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Лето — это не только радость от солнечных дней, но и большая угроза для кожи. Солнце, которое так приятно согревает, может привести к серьезным проблемам, если не позаботиться о защите заранее. Особенно важен правильный уход за кожей в жаркие месяцы, когда повышенное потоотделение и жирность могут закупорить поры и вызвать раздражение.

Что нужно делать

Доктор Саша Доат, дерматолог из Stratum Clinics, рассказывает, что самое важное средство в этом сезоне — это солнцезащитный крем с SPF 30+.

"Солнцезащитный крем с таким уровнем защиты — это лучший друг вашей кожи с апреля по октябрь. Он предотвращает повреждения от ультрафиолетового излучения, помогает сохранить кожу молодой, равномерно пигментированной и защищенной от морщин", — объясняет эксперт.

Особенно важно помнить, что ультрафиолет не только активен в ясные солнечные дни. Он проникает даже сквозь облака и окна, не говоря уже о воде, так что стоит использовать защиту в любых условиях.

Как правильно использовать солнцезащитный крем

Выбирайте крем с высоким SPF, не ниже 30. Это обеспечит надежную защиту.

Наносите средство повторно каждые 2-3 часа, а если вы проводите время в воде, то чаще.

Сочетайте крем с другими средствами защиты: широкополыми шляпами, очками и одеждой с длинными рукавами, чтобы минимизировать влияние солнца.

Избегайте полуденного солнца, когда ультрафиолет наиболее активен.

С помощью таких простых шагов вы сможете наслаждаться летним солнцем и в то же время заботиться о здоровье своей кожи.

Уточнения

Ко́жа (лат. cutis; др.-греч. δέρμα [ˈdɛrmə]) — наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган.



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