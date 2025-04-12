Солнцезащитный крем или старость? Выбор за вами

Лето — это не только радость от солнечных дней, но и большая угроза для кожи. Солнце, которое так приятно согревает, может привести к серьезным проблемам, если не позаботиться о защите заранее. Особенно важен правильный уход за кожей в жаркие месяцы, когда повышенное потоотделение и жирность могут закупорить поры и вызвать раздражение.
Доктор Саша Доат, дерматолог из Stratum Clinics, рассказывает, что самое важное средство в этом сезоне — это солнцезащитный крем с SPF 30+.
"Солнцезащитный крем с таким уровнем защиты — это лучший друг вашей кожи с апреля по октябрь. Он предотвращает повреждения от ультрафиолетового излучения, помогает сохранить кожу молодой, равномерно пигментированной и защищенной от морщин", — объясняет эксперт.
Особенно важно помнить, что ультрафиолет не только активен в ясные солнечные дни. Он проникает даже сквозь облака и окна, не говоря уже о воде, так что стоит использовать защиту в любых условиях.
С помощью таких простых шагов вы сможете наслаждаться летним солнцем и в то же время заботиться о здоровье своей кожи.
Ко́жа (лат. cutis; др.-греч. δέρμα [ˈdɛrmə]) — наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Необыкновенная роза, которая растёт группами, пахнет изысканно и превращает ваш сад в картину из сказки.