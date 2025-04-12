Волосы как шёлк или сено? Всё решает один маленький секрет, о котором все молчат

Маски, стрижки, салонные процедуры — всё это важно. Но если вы неправильно моете голову и пренебрегаете уходом дома, мечта о густых и сильных волосах так и останется мечтой.
Валери Апарович, косметолог-эстетист OnSkin, в интервью GB News поделилась простыми, но действенными советами, которые помогут вернуть волосам жизнь и блеск — особенно тем, кому за 40.
По словам Валери, с возрастом кожа головы вырабатывает меньше кожного сала — естественного "бальзама", питающего волосы от корней. В результате пряди становятся сухими, ломкими, тусклыми и пушатся даже без влажной погоды.
"Со временем структура волос меняется: они теряют плотность, становятся более ломкими и подвержены завиткам. Всё из-за снижения выработки меланоцитов и гормональных изменений", — поясняет специалист.
— Горячая вода усиливает сухость. Используйте тёплую или прохладную.
— Агрессивные шампуни с сульфатами "смывают" не только загрязнения, но и остатки защитной пленки.
— Пропуск кондиционера — критическая ошибка, особенно для возрастных волос.
"Ищите кондиционеры, обогащённые растительными маслами. Они питают волосы и создают защитный барьер от внешних воздействий", — советует Валери.
Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты).
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