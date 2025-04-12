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Волосы как шёлк или сено? Всё решает один маленький секрет, о котором все молчат

1:54
Моя семья » Красота и стиль

Маски, стрижки, салонные процедуры — всё это важно. Но если вы неправильно моете голову и пренебрегаете уходом дома, мечта о густых и сильных волосах так и останется мечтой.

Мытьё волос
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Мытьё волос

Валери Апарович, косметолог-эстетист OnSkin, в интервью GB News поделилась простыми, но действенными советами, которые помогут вернуть волосам жизнь и блеск — особенно тем, кому за 40.

Почему волосы с возрастом теряют силу

По словам Валери, с возрастом кожа головы вырабатывает меньше кожного сала — естественного "бальзама", питающего волосы от корней. В результате пряди становятся сухими, ломкими, тусклыми и пушатся даже без влажной погоды.

"Со временем структура волос меняется: они теряют плотность, становятся более ломкими и подвержены завиткам. Всё из-за снижения выработки меланоцитов и гормональных изменений", — поясняет специалист.

Ошибки, которые делают хуже

— Горячая вода усиливает сухость. Используйте тёплую или прохладную.
— Агрессивные шампуни с сульфатами "смывают" не только загрязнения, но и остатки защитной пленки.
— Пропуск кондиционера — критическая ошибка, особенно для возрастных волос.

Что реально помогает

  • Мягкий шампунь без сульфатов.
  • Кондиционер каждый раз после мытья. Он не только облегчает расчёсывание, но и "закрывает" кутикулы, защищая внутреннюю влагу волоса.
  • Масла в составе — must have. Кокосовое, аргановое и оливковое масла питают и смягчают волосы, делая их визуально более плотными.

"Ищите кондиционеры, обогащённые растительными маслами. Они питают волосы и создают защитный барьер от внешних воздействий", — советует Валери.

Уточнения

Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты).

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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