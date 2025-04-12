Не трите! Один жест, который обрекает ваши волосы на вечную тонкость

Кажется, что отрастить густые и здоровые волосы — почти как выиграть в лотерею. Мы меняем шампуни, покупаем витамины, читаем советы в интернете... Но часто упускаем одну важную деталь: как именно мы моем голову.
Анабель Кингсли, трихолог из Philip Kingsley, уверена: правильная техника мытья влияет на рост волос ничуть не меньше, чем питание или уход. «Кожа головы и волосы должны быть чистыми и здоровыми, только тогда можно ожидать хороший рост», — объясняет она. И добавляет: это также помогает избежать проблем с кожей головы.
«Не нужно тереть волосы и тем более наматывать их на макушку, — говорит Анабель.
Не забывайте про кондиционер: наносите его только на кончики волос после смывания шампуня.
Слишком агрессивное очищение, неправильное нанесение и небрежность — вот что может тормозить рост волос, даже если у вас идеальный уход. Освойте эти простые шаги — и волосы скажут вам спасибо.
Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты).
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Необыкновенная роза, которая растёт группами, пахнет изысканно и превращает ваш сад в картину из сказки.