Не трите! Один жест, который обрекает ваши волосы на вечную тонкость

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1:36
Моя семья » Красота и стиль

Кажется, что отрастить густые и здоровые волосы — почти как выиграть в лотерею. Мы меняем шампуни, покупаем витамины, читаем советы в интернете... Но часто упускаем одну важную деталь: как именно мы моем голову.

Мытьё головы
Фото: Freepik by jcomp, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Мытьё головы

Анабель Кингсли, трихолог из Philip Kingsley, уверена: правильная техника мытья влияет на рост волос ничуть не меньше, чем питание или уход. «Кожа головы и волосы должны быть чистыми и здоровыми, только тогда можно ожидать хороший рост», — объясняет она. И добавляет: это также помогает избежать проблем с кожей головы.

Как правильно мыть голову

  • Начните с основ: полностью намочите волосы.
  • Потратьте время: в течение двух минут тщательно массируйте кожу головы шампунем.
  • Техника важнее силы:
  • «Не нужно тереть волосы и тем более наматывать их на макушку, — говорит Анабель.
  • Пусть пена стекает по длине сама. Этого достаточно, чтобы смыть загрязнения».
  • Шампунь — только для корней: наносите его исключительно на кожу головы.
  • Норма — 50 грамм: этого количества вполне достаточно. Добавьте немного воды, чтобы активировать пену.

Не забывайте про кондиционер: наносите его только на кончики волос после смывания шампуня.

Слишком агрессивное очищение, неправильное нанесение и небрежность — вот что может тормозить рост волос, даже если у вас идеальный уход. Освойте эти простые шаги — и волосы скажут вам спасибо.

Уточнения

Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты).

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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