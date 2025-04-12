Не трите! Один жест, который обрекает ваши волосы на вечную тонкость

1:36 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Кажется, что отрастить густые и здоровые волосы — почти как выиграть в лотерею. Мы меняем шампуни, покупаем витамины, читаем советы в интернете... Но часто упускаем одну важную деталь: как именно мы моем голову.

Фото: Freepik by jcomp, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Мытьё головы

Анабель Кингсли, трихолог из Philip Kingsley, уверена: правильная техника мытья влияет на рост волос ничуть не меньше, чем питание или уход. «Кожа головы и волосы должны быть чистыми и здоровыми, только тогда можно ожидать хороший рост», — объясняет она. И добавляет: это также помогает избежать проблем с кожей головы.

Как правильно мыть голову

Начните с основ: полностью намочите волосы.

Потратьте время: в течение двух минут тщательно массируйте кожу головы шампунем.

Техника важнее силы:

«Не нужно тереть волосы и тем более наматывать их на макушку, — говорит Анабель.

Пусть пена стекает по длине сама. Этого достаточно, чтобы смыть загрязнения».

Шампунь — только для корней: наносите его исключительно на кожу головы.

Норма — 50 грамм: этого количества вполне достаточно. Добавьте немного воды, чтобы активировать пену.

Не забывайте про кондиционер: наносите его только на кончики волос после смывания шампуня.

Слишком агрессивное очищение, неправильное нанесение и небрежность — вот что может тормозить рост волос, даже если у вас идеальный уход. Освойте эти простые шаги — и волосы скажут вам спасибо.

Уточнения

Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты).



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