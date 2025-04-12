Слои как в лазанье? Забудь! Новый способ ухода переворачивает всё

Кажется, с каждым днём в мире ухода за кожей появляются всё новые "секреты красоты". Соцсети пестрят лайфхаками: от 10-ступенчатой корейской системы до "слоёнки" из увлажняющих средств. Но работает ли всё это для нас — и нужно ли вообще так много крема?
Врач Дж. Рошини Радж, гастроэнтеролог и основатель бренда средств по уходу за кожей, уверена: перебарщивать с кремом — плохая идея.
"Достаточно совсем небольшого количества, особенно нашего", — объясняет она в интервью журналу StyleCaster, имея в виду дневной и ночной кремы своего бренда.
"Кожа должна быть увлажнённой, но не жирной", — подчёркивает доктор Радж.
Есть ещё одна простая, но важная рекомендация: наносите крем только на влажную кожу. Это позволяет активным компонентам проникать глубже и работать эффективнее.
Такой подход делает уход не только более действенным, но и экономичным — особенно если вы используете качественные, но не дешёвые средства.
Ко́жа (лат. cutis; др.-греч. δέρμα [ˈdɛrmə]) — наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган.
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