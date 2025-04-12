Слои как в лазанье? Забудь! Новый способ ухода переворачивает всё

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Кажется, с каждым днём в мире ухода за кожей появляются всё новые "секреты красоты". Соцсети пестрят лайфхаками: от 10-ступенчатой корейской системы до "слоёнки" из увлажняющих средств. Но работает ли всё это для нас — и нужно ли вообще так много крема?

Фото: freepik.com is licensed under public domain Уход за телом

Ответ удивляет: иногда меньше — действительно лучше.

Капля, а не горсть

Врач Дж. Рошини Радж, гастроэнтеролог и основатель бренда средств по уходу за кожей, уверена: перебарщивать с кремом — плохая идея.

"Достаточно совсем небольшого количества, особенно нашего", — объясняет она в интервью журналу StyleCaster, имея в виду дневной и ночной кремы своего бренда.

"Кожа должна быть увлажнённой, но не жирной", — подчёркивает доктор Радж.

Влажная кожа впитывает лучше

Есть ещё одна простая, но важная рекомендация: наносите крем только на влажную кожу. Это позволяет активным компонентам проникать глубже и работать эффективнее.

Такой подход делает уход не только более действенным, но и экономичным — особенно если вы используете качественные, но не дешёвые средства.

Уточнения

Ко́жа (лат. cutis; др.-греч. δέρμα [ˈdɛrmə]) — наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган.



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